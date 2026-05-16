Cuíña dejará la política municipal al final del mandato

El exalcalde de Lalín y concejal de Compromiso, Rafael Cuíña, abandonará la política municipal al final del mandato. El político anunció que no será candidato ni formará parte de ninguna lista en 2027, cuestión que, asegura, ya le trasladó a sus compañeros de grupo municipal hace aproximadamente dos años. «Foi despois dunha profunda reflexión e de compartir coa miña familia e achegados que a miña etapa na política municipal debe rematar dentro dun ano, cando así o faga o mandato», valoró en un comunicado en sus redes sociales.

Para Cuíña el ejercicio de la política en los tiempos actuales es complejo debido a posturas «inmobilistas e uniformes» y al mismo tiempo subraya que además de ideología y valores también pesan las circunstancias vitales y personales. «Lalín non é unha praza fácil para desenvolver políticas de consenso por riba de intereses partidarios, como levo intentando desde o primeiro día e aínda máis no presente madato. A polarización da política española tamén se traslada ao noso concello, no que semella que algúns non entenden que sumar é o que demanda unha sociedade cansa de tanto enfrontamento e de tanta mediocridade televisada», aduce.

Haber sido alcalde de su pueblo, dice, es un honor y orgullo que llevará hasta el último día de su vida. En su despedida, agradece a todos aquellos que lo apoyaron, muestra respeto para los que no y pide disculpas «polos erros que sen dúbida tiven». No obstante, entiende que esta etapa resultó útil para contribuir a un Lalín mejor.

El todavía concejal de Compromiso muestra su agradecimiento a todos los concejales que formaron parte del gobierno de coalición que presidió, entre los que, asegura, «deixei amigas e amigos para toda a vida», e incluye a los que lo acompañaron en la oposición. Dedica unas palabras singulares para los actuales ediles de su grupo, Teresa Varela, Iria Fernández y Miguel Medela. «Amosáronme lealdade e compresión na liña que marquei». De la que fue su mano derecha, Teresa Varela, destaca su trabajo y asegura que goza de todo su afecto personal, también cuando acaba de tomar la decisión de abandonar el grupo municipal para ejercer su labor de oposición como representante no adscrita en la corporación.

Con el libro de la política municipal cerrado, Rafael Cuíña manifiesta en su comunicado que este adiós no significa necesariamente que vaya a dejar este oficio dentro de un año. «Sabedes que é un mundo que me gusta e porque, modestamente, penso que aínda podo axudar onde toque, cando toque e co convencemento de que o futuro dirá, mais sempre tendo presente de conde veño, para que sexa lexítimo a onde vou». Finaliza su comunicado público poniéndose a disposición de los vecinos, al los que, traslada, los encontrará «coma sempre nas rúas de Lalín».

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La decisión de Cuíña no sorprende. Así lo había deslizado en varias ocasiones, sobre todo en un mandato en el que su labor como oposición estuvo caracterizada por un perfil bajo, alejado de los duros enfrentamientos que protagonizó como alcalde con el PP en la oposición. Cuíña asumió el bastón de mando en 2015 en su primera participación como candidato y tras un año de gobierno en alianza con PSOE, BNG y PAC, la estratégica fuga de uno de sus concejales quebró la mayoría absoluta. Tocó entonces lidiar con un PP fortalecido al que en ocasiones había espoleado y su ejecutivo llegó a 2019 agotado por la presión de intentar gestionar el ayuntamiento en minoría. Con todo, volvió a repetir como candidato. El efecto Cuíña se desinfló y Compromiso pasó de seis a cinco representantes en el salón de plenos, que bajarían a cuatro en la última llamada a las urnas para los lalinenses. Durante esta travesía siempre presumió de su condición de servidor público y reiteró que con incursión en la política no se tomaba esta labor como un medio de vida o de subsistencia.