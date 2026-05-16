Cata maridaxe na Festa do Galo de Curral
O Concello de Cruces organiza por primeira vez unha cata maridaxe para desfrutar do galo de curral o 30 de maio no auditorio Xosé Casal, ás 12.00 horas. O sumiller Nacho Costoya dirixirá o evento no marco da festa gastronómica con viños da Ribeira do Ulla e a elaboración do galo (empanada, salpicón e con patacas) correrá a cargo do cociñeiro José Antonio Asorey.
