182 años vigilando el corazón de Galicia

La Guardia Civil ha conmemorado su 182 aniversario en Lalín con una jornada que ha servido para estrechar lazos con los vecinos y reivindicar su papel vertebrador en el territorio. El evento, que combinó una exhibición de medios técnicos en la Praza de Galicia con un solemne acto castrense frente al Concello, estuvo presidido por el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, el alcalde, José Crespo, y el coronel jefe de la Comandancia de Pontevedra, Manuel Touceda.

El acto central, celebrado a las 12.00 horas en la Rúa da Habana, estuvo marcado por una profunda carga emotiva y discursos de calado. El coronel Manuel Touceda recordó que la vinculación del cuerpo con la capital de Deza es casi tan antigua como la propia institución: «La Guardia Civil se implantó en Lalín en noviembre de 1844 dentro del despliegue impulsado por el duque de Ahumada», señaló, enfatizando que desde entonces el cuerpo «ha formado parte de la vida cotidiana de esta comarca». Touceda defendió con firmeza un «modelo de seguridad cercana, humana y comprometida con el territorio», especialmente necesario en una autonomía donde «la despoblación y la dispersión geográfica son desafíos reales».

Por su parte, el alcalde José Crespo fue tajante al valorar el impacto social de la Benemérita, asegurando que «se non existira a Garda Civil, a Galicia rural hoxe non tería sen dúbida as condicións que ten». Esta visión fue respaldada por el subdelegado Abel Losada, que aportó datos sobre el fortalecimiento del cuerpo a nivel nacional, recordando que «los efectivos de la Guardia Civil en España han aumentado en torno a un 20 por ciento» en los últimos años. Losada y Touceda coincidieron en dedicar un recuerdo especial a Jerónimo y Germán, los agentes fallecidos recientemente en acto de servicio en Huelva mientras luchaban contra el narcotráfico.

Luis Lalín y Antonio Castro reciben sus diplomas de reconocimiento. / Bernabé

Uno de los momentos más aplaudidos de la mañana fue la entrega de condecoraciones y diplomas. La institución quiso premiar la lealtad y el sacrificio de quienes han dedicado su vida al uniforme incluidos varios vecinos de la zona. Así, se hicieron entrega de los diplomas de reconocimiento por su paso a la situación de retirado al cabo primero Luis Lalín Rodríguez y al guardia civil Antonio Castro Dafonte. Asimismo, el protocolo reservó un espacio de honor para Eduardo Pérez Justo, que recibió un detalle de reconocimiento como el guardia civil más veterano de la compañía de Lalín, simbolizando la memoria viva del puesto.

De forma paralela a los actos oficiales, la Praza de Galicia se transformó de 9.00 a 14.00 horas en un centro operativo abierto al público que por centenares se acerco hasta el lugar. El gran atractivo fue la presencia de un helicóptero del cuerpo, que permitió a grandes y pequeños conocer de cerca la unidad aérea. Además, se instalaron diversos stands donde se mostraron los drones del Equipo Pegaso, las patrullas del Seprona, equipos de Tráfico, Policía Judicial y la Sección Fiscal. Especial relevancia tuvo la Oficina Móbil de Atención ao Peregrino (OMAP), pieza clave en la seguridad del Camino de Santiago.

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El coronel Touceda cerró su intervención advirtiendo sobre la evolución de la delincuencia: «La digitalización, la cibercriminalidad y la irrupción de la inteligencia artificial están modificando la forma de relacionarnos, de trabajar y también de delinquir». Con este 182 aniversario, la Guardia Civil de Lalín reafirma su compromiso de evolucionar tecnológicamente sin perder la esencia de cercanía que, desde hace casi dos siglos, la ha convertido en «un pilar indispensable para la sociedad gallega».