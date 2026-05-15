Vuelve la Farola y vuelve el Acrópolis

Fremir Joel Gómez y su familia llegaron a A Estrada hace cuatro años. Atrás dejaban Venezuela, la tierra que tuvieron que abandonar llevándose solo unas maletas, para iniciar una nueva vida en Galicia, donde no tardaron en encajar. «Desde que llegamos todo el mundo nos trató muy bien. Nos sentimos como en casa», afirman destacando su rápida adaptación a la vida en el pueblo, tanto ellos como sus dos hijos. Un paso importante en esa adaptación fue encontrar trabajo. Tras años como técnico informático en Venezuela Fremir trabajó como camarero en el chinguito de la playa fluvial y como parrillero en el Asador de Leo y en los últimos años en la empresa Pollos Rivadulla. Ahora sin embargo, ha llegado en momento de poner en marcha «algo propio» y será al frente de un establecimiento histórico, el Acrópolis.

Fue en enero de 2025 cuando Fernando Lodeiro anunciaba su decisión de cerrar uno de los establecimientos con más historia de A Estrada. Lo hacía dejando atrás 27 años al frente del Bar Acrópolis, un local que había visto en primera fila la evolución de la calle Calvo Sotelo como la principal artería comercial y de paseo de A Estrada. Poco después, el Acrópolis reabrió sus puertas con nuevos encargados, aunque el proyecto duró menos de un año.

Ahora, Fremir tomará el relevo con la intención de convertir el Acrópolis en «el mejor lugar para estar» y ofrecer buena compañía y buen ambiente para todos los vecinos que se animen a probar este nuevo y céntrico punto de encuentro. La reinauguración del Acrópolis Bar y Café tendrá lugar el día 28 de mayo, en un brindis con tapas que arranca a las 19.00 horas.

«Siempre tuvimos ese gusanillo de hacer algo nuestro. Desde que llegamos aquí nos encontramos con mucha gente que nos ayudó y todos nos animaron a dar el paso», explica. «Pensamos en coger La Estación, pero el alquiler era muy alto y tenía cocina. Después vimos el anuncio de que se alquilaba el Acrópolis. Quedé con Fernando para hablar y todo fue muy fluido. Y aquí vamos», resume el nuevo hostelero estradense.

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«Estamos un poco nerviosos por este paso, porque yo dejo mi trabajo. Me encargaré con la ayuda de mi mujer, mi madre y mis hijos, aunque espero verme obligado pronto a contratar a alguien. Será necesario si funcionan bien la terraza delantera y trasera», explica. Fremir pensó en hacer alguna modificación, especialmente en la fachada, aunque finalmente decidieron dejarla así como homenaje a la historia del Acrópolis. El hostelero llega con muchas ideas nuevas que confía que animen a los estradenses a conocerlo, aunque destaca que lo más importante será «dar un buen servicio». n