Infraestructuras
Silleda inicia en Eirexe la mejora del viario municipal incluido en el Plan +Provincia
Construcciones Taboada y Ramos ejecutará los trabajos para poner a punto los accesos a la aldea, a viviendas y a explotaciones ganaderas
Este viernes comienzan en el lugar de Eirexe, en la parroquia de Moalde, las obras de mejora de los viales municipales incluidos en el plan de intervenciones en caminos del rural financiados con el Plan +Provincia de la Diputación. Las obras fueron adjudicadas a la empresa Taboda y Ramos, y forman parte del mismo lote de actuaciones que comenzó días atrás en Chapa. En Eirexe, la intervención permitirá acondicionar tramos de titularidad municipal que dan servicio al núcleo, a viviendas de la zona, a instalaciones ganaderas del entorno y también a parcelas agrícolas y forestales.
En la actualidad, la capa de rodadura de los viales presenta un deterioro notable y que se agravó tanto por las deficicencias en el drenaje superficial de las aguas como por el tránsito rodado. Esta actuación en Eirexe forma parte de un paquete más amplio en el que además de Chapa también figuran Sestelo (en Escuadro), Penanegra (en O Castro) y Forcas (en Laro), con una inversión de casi 100.000 euros. Silleda impulsó estas obras con cargo al citado programa provincial, liberados tras la colaboración entre el Concello y la Xunta para cofinanciar la humanización de la Avenida do Parque, en el casco urbano.
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