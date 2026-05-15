PSOE y BNG de Lalín denuncian la elevada presión fiscal que sufren los vecinos

Socialistas y nacionalistas de Lalín denuncian la elevada carga fiscal a la que el gobierno local somete a los vecinos y subrayan que este nivel impositivo se constata con el incremento en cerca de 600.000 euros en la recaudación por tributos y tasas el año pasado en comparación con el anterior.

Para Alba Forno los vecinos pagan más impuestos que nunca sin que eso se traduzca en una mejora real de los servicios públicos, de la actividad económica o de la calidad de vida. La socialista señala que el recibo de la contribución ha subido tanto que «en Lalín págase tanto como en La Castellana», además de incidir en la recuperación de las plusvalías o el ICIO, con mención para el incremento de ingresos por terrazas o multas. Forno defiende impuestos justos para mejorar la calidad de vida de los vecinos y no que el gobierno local use este incremento constante para «financiar despilfarro, propaganda, cocidos en Nueva York ou as súas propias subidas salariais». Bajo su punto de vista cada vez son más vecinos que perciben un municipio parado, con menos dinamismo y cierres de comercios. Y sostiene que este escenario evidencia el agotamiento «dun modelo baseado en subir impostos e facer propaganda, mentres os problemas reais da veciñanza seguen sen resolverse" a pesar de que los lalinenses pagan más impuestos que nunca.

El BNG, por su parte, califica de «escándalo» los ingresos tributarios y su portavoz municipal, Mari Fernández, conmina al ejecutivo de Crespo a explicar a los vecinos porque con una recaudación de más de 8,9 millones el año pasado habrá que ir a un Plan Económico Financiero. Recuerda que su partido ya se posicionó en contra de una subida de impuestos y tasas o la recuperación de las plusvalías. «O obxectivo que tiña o goberno con este atraco á veciñanza ven de confirmarse cun aumento xeral do sete por cento na recadación», dice, y subraya que plusvalías y la basura representan dos tercios del alza en los ingresos. Valora estos cerca de 600.000 euros de diferencia positiva de recaudación como un «saqueo» a los lalinenses para así pagar «paparotas, obras faraónicas e mercadeo inmobiliario». Esta gestión, alega, no es suficiente para un gobierno que situó la presión fiscal en 550 euros por vecino y que soportará un nuevo préstamo por 4,2 millones. Por último, dice que rompió la regla de gasto, aumentó un 20% el nivel de endeudamiento y se corre el riesgo de que el Concello sea intervenido por el ministerio.