La pieza que corona la memoria histórica de A Estrada

A Estrada recuperará este sábado una de las piezas más simbólicas de su patrimonio urbano con la reposición de la antigua espiga de mármol blanco que coronaba la histórica fuente de la actual Praza de Galicia. El elemento, custodiado durante años en el Museo do Pobo Estradense, regresó el jueves a l mediodía al enclave del que había salido décadas atrás y volverá a ocupar la parte superior de la renovada fuente, nuevamente con cuatro caños por los que manará el agua.

El proceso de reconstrucción del elemento histórico. | CEDIDA

La recuperación de esta pieza coincide con la recta final de las obras de humanización y remodelación de la Praza de Galicia, ejecutadas por la empresa Taboada y Ramos. Los operarios trabajaban en los últimos remates del proyecto, mientras que hoy la jornada estará centrada en la limpieza del espacio público antes de su apertura definitiva a la ciudadanía el sábado.

La espiga pertenecía a la fuente que presidía antiguamente la plaza, conocida a comienzos del siglo XX como Praza de Ramiro Ciorraga y visible en numerosas fotografías históricas de la villa. Durante estos años permaneció bajo custodia del Museo do Pobo Estradense Manuel Reimóndez Portela, desde donde fue trasladada hoy por trabajadores municipales.

El director del museo, Juan Andrés Fernández Castro, explicó que la pieza fue sometida tiempo atrás a un proceso de restauración y consolidación, después de que llegase fragmentada en tres partes. Además, detalló que las tres piezas fueron unidas mediante un nuevo tubo interior de acero inoxidable que sustituyó al anterior, ya muy deteriorado.

La espiga, elaborada en mármol blanco, presenta el desgaste provocado por décadas de exposición al agua, aunque precisamente esa erosión le aporta parte de su valor estético y patrimonial.

Tras ser retirada de la plaza, la fuente pasó un tiempo almacenada antes de instalarse en la alameda municipal, donde durante años sirvió de fondo para las fotografías de numerosas generaciones de estradenses.

Al igual que sucedía a comienzos del siglo pasado, el agua volverá a brotar a través de cuatro caños, aunque en esta ocasión tendrá un carácter ornamental. La fuente original, en cambio, cumplía una función de abastecimiento de agua potable para el núcleo urbano

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Así, Praza de Galicia abrirá por completo a la ciudadanía este sábado con un acto simbólico previsto para las 10.00 horas, al que fueron invitados especialmente vecinos y comerciantes de la zona. Está prevista la asistencia del alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao; el conselleiro de Cultura, José López, y el presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, entre otras autoridades.