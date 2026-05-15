Los partidos judiciales de Lalín y A Estrada recurren al Imelga en casos de violencia de género y muertes violentas

La violencia de género y el esclarecimiento de muertes violentas concentran las consultas de los partidos judiciales de Lalín y A Estrada al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) según el informe de 2024 y disponible en la web de este organismo técnico. Sendos partidos cubren las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes y pertenecen, por el momento, a la subdirección general de Santiago.

En el ámbito de la violencia sobre la mujer, el Imelga se centra en tres áreas: un servicio de guardia para asistir a las víctimas de agresiones sexuales; la valoración de violencia física en el contexto de valoración de daño corporal una vez que la solicite el juzgado correspondiente; y, por último, una valoración integral de la violencia de género. En el ámbito de la violencia de género, el juzgado de Lalín remitió una solicitud de valoración y el de A Estrada, otra. Desde la subdirección de Santiago, la memoria también contabiliza una petición desde Padrón, Arzúa y Noia, a las que se suman 2 desde Muros y Ordes, 4 desde Ribeira, y 18 desde la ciudad compostelana. No hubo ninguna solicitud desde el partido judicial de Negreira. Son así, 31 expedientes de valoración integral elevados al Imelga desde la subdirección de Santiago, similares a los 32 de la de Pontevedra pero lejos de A Coruña, con 100. El documento apunta, en este sentido, que los casos denunciados se concentran en las grandes ciudades y que la incidencia es mayor entre las víctimas de entre 21 y 50 años: de las 1.004 solicitudes, hay 808 que se mueven en esa franja de edad, a las que se suman otras 119 víctimas con entre 51 y 60 años, y 77 que no llegan a los 20.

Dentro de la violencia de género, la memoria del Imelga hace una referencia a la violencia sexual, con 543 casos atendidos en toda Galicia. De ellos, 70 se produjeron en la subdirección de Santiago y, de estos, 2 se remitieron desde el juzgado de A Estrada, sin ninguno en Lalín. La mayoría de esos expedientes se concentra en el partido judicial de Compostela (47) y Ribeira (18), con un caso tanto en Arzúa como en Negreira, Noia y Muros. En Ordes, como en Lalín, no se remitieron expedientes sobre este tipo de delito. Y en agresión sexual cambia el perfil de las víctimas, pues de los 543 casos totales, 166 tienen menos de 20 años, y 106 se mueven entre los 21 y los 30. Estas cifras demuestran que las jóvenes están concienciadas y denuncian más, pero también deben alertarnos sobre el peligro del acceso de adolescentes a contenidos pornográficos en internet y a conductas punibles como el empleo de sustancias químicas para ejecutar esas agresiones.

Caídas y suicidios

Al margen de su intervención en el ámbito de la violencia sobre la mujer, el Imelga también intervino en casos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, que la memoria define como «patología forense» y en la que también caen actuaciones como la supervisión de certificados de defunción. A nivel autonómico, en 2024 el Imelga investigó 2.008 muertes, de las que 1.006 fueron violentas y 1.002, naturales. En relación a todas ellas se emitieron 1.463 informes de levantamiento de cadáver, así como 1.354 autopsias, 612 reconocimientos de cadáver. Este organismo intervino, además, en 25 casos de donación de órganos de muertes judiciales y realizó 5 analíticas de antropología forense sobre restos óseos.

En la subdirección de Santiago se investigaron 339 muertes: 143 naturales, 134 accidentes, 47 por suicidio, 8 pendientes de esclarecer, 5 sin determinar y 2 por homicidio. Desde los partidos judiciales de la zona, Lalín remitió dos solicitudes par confirmar sendas muertes por accidente de tráfico y otros 3 para determinar si se trataba de un suicidio. A Estrada solo envió dos expedientes por suicidio. A escala autonómica, en las muertes violentas predominan las caídas (258 casos), el suicidio por ahorcamiento (149) y accidentes de tráfico (143). En las muertes naturales, las más frecuentes están vinculadas a fallos cardíacos (745), patologías digestivas (46) o respiratorias (38).