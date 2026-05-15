Nuevo tardeo en la Festa do Salmón
Los tres pubs de la calle Serafín Pazo, Sky, D’tres y Ozone, organizarán una sesión de tardeo que forma parte de la programación de la Festa do Salmón. En esta zona cercana a la fiesta habrá música desde las 15.00 hasta las 20.00 horas, primero con dos conocidos cantantes y luego con los DJ Carlos López y Telmo. Acabará sobre las 20.00 para dar paso a la París de Noia.
- La Comisión Europea plantea que los aeropuertos de Oporto y Santiago no puedan ofrecer ayudas a las aerolíneas
- Muere un conductor al caer al vacío desde el viaducto de la A-52 en Melón cuando su camión hizo la tijera
- No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
- La Audiencia mantiene la paternidad de un vigués aunque el ADN dice que no es su hijo
- El metal vuelve a salir a la calle en Vigo: estas son las zonas afectadas por la manifestación de este miércoles
- Denuncia al exnovio de su hija por la okupación de su casa y su bajo comercial para abrir un negocio en Moaña
- Segunda jornada de huelga del metal de Pontevedra para exigir convenio «digno»
- La mitad de las plazas en residencias de mayores de Vigo están ya en manos de capital extranjero