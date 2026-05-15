Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga metal PontevedraHijos redes socialesBidones radiactivos ante GaliciaSorteo Viviendas VigoMujer Desaparecida VigoEnsayo Reciclaje ArboSecuestro en la autovíaBryan Bugarín
instagramlinkedin

Nuevo tardeo en la Festa do Salmón

Los tres pubs de la calle Serafín Pazo, Sky, D’tres y Ozone, organizarán una sesión de tardeo que forma parte de la programación de la Festa do Salmón. En esta zona cercana a la fiesta habrá música desde las 15.00 hasta las 20.00 horas, primero con dos conocidos cantantes y luego con los DJ Carlos López y Telmo. Acabará sobre las 20.00 para dar paso a la París de Noia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents