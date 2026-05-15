Nuevo tardeo en la Festa do Salmón

Los tres pubs de la calle Serafín Pazo, Sky, D’tres y Ozone, organizarán una sesión de tardeo que forma parte de la programación de la Festa do Salmón. En esta zona cercana a la fiesta habrá música desde las 15.00 hasta las 20.00 horas, primero con dos conocidos cantantes y luego con los DJ Carlos López y Telmo. Acabará sobre las 20.00 para dar paso a la París de Noia.