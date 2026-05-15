El monasterio de Carboeiro tendrá entrada libre el domingo por el Día de los Museos

El monasterio de Carboeiro organiza una jornada de puertas abiertas este domingo, 17 de mayo, por el Día Internacional de los Museos. Aunque la jornada se conmemora el 18, se adelanta al domingo porque el cenobio no está abierto los lunes. La entrada a Carboeiro también es gratis el 25 de julio, Día de Galicia, y 10 de agosto, festividad de San Lorenzo, a quien honra el cenobio. El horario de visitas es de 11.00 a 14.30 y de 16.30 a 19.00 horas. En cuanto se incorpore la persona que va a contratarse como guía turístico a través de la ayuda de la Diputación de Pontevedra (para la atención del Punto de Información da Rede Info Rías Baixas) se aplicará el horario de verano, con apertura hasta más tarde.

Por otra parte, el cenobio registró 1.630 visitas durante el mes de abril, y de estas solo en las jornadas festivas de Semana Santa se rozaron las 700 personas. La cifra global demuestra que Carboeiro y su entorno continúan siendo uno de los enclaves con más visitas del interior de la provincia de Pontevedra. El perfil del turista es el de una mujer gallega de entre 35 y 65 años, que visita la zona junto a su familia y en un vehículo propio.

En un análisis más detallados, el 9% de los turistas totales llegó al monasterio a pie, a través del Sendeiro do Deza (que comunica la Fervenza do Toxa y el cenobio) o desde el balneario de Merza. Dentro de los visitantes gallegos, se imponen los de las provincias de Pontevedra y A Coruña y, en concreto, lo de Santiago (188) y Vigo (164). A nivel estatal, se imponen los turistas de Madrid y, fuera de España, los que llegan desde Argentina, Holanda e Italia.