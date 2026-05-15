Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga metal PontevedraHijos redes socialesBidones radiactivos ante GaliciaSorteo Viviendas VigoMujer Desaparecida VigoEnsayo Reciclaje ArboSecuestro en la autovíaBryan Bugarín
instagramlinkedin

Turismo

Liñares recibirá restos arqueológicos del Castriño de Bendoiro

La Diputación financia espacios multimedia en el pazo, consistorio y la Casa de Álvaro

Crespo, Blanco y Almuiña en el Pazo de Liñares.

Crespo, Blanco y Almuiña en el Pazo de Liñares. / Cedida

Alfonso Loño

Alfonso Loño

Lalín

El Centro de Xestión da Cultura Arqueolóxica (CXCA) del Pazo de Liñares de Lalín recibirá nuevo material procedente de intervenciones realizadas en el municipio, entre ellas piezas localizadas durante en el Castriño de Bendoiro. Esta cuestión había sido gestionada con la Consellería de Cultura.

Otras cuestiones abordadas por el alcalde, José Crespo, con el diputado provincial Jesús Almuiña durante una visita a la localidad junto a la edil de Turismo, Begoña Blanco, fue el desarrollo del Plan de Creación de Novos Espazos Multimedia, actuación financiada por la Diputación con cerca de 80.000 euros, se dotará de recursos tecnológicos avanzados a instalaciones municipales, sobre todo en aquellas de atención a peregrinos que discurran por las dos rutas jacobeas. Destaca la instalación en el vestíbulo del consistorio una pantalla gigante de más de diez metros cuadrados, con unas dimensiones aproximadas de cinco metros de ancho por dos de alto. Este espacio, que funciona como punto de encuentro y atención a los peregrinos y eventos, servirá para la proyección de vídeos promocionales de los atractivos turísticos de Lalín y también como soporte audiovisual para los distintos eventos que se celebren en el edificio. Se trata de la primera pantalla de estas características instalada en una entidad pública en Galicia.

Noticias relacionadas

El plan contempla también actuaciones en la Casa de Álvaro, futura Oficina de Atención ao Peregrino y Oficina de Turismo. El edificio contará con dos pantallas de alta resolución ubicadas en el exterior, una orientada hacia la calle Colón y otra hacia la calle Principal. Con más de dos metros de altura y cerca de un metro de ancho, servirán para la difusión de vídeos promocionales y cartelería informativa en uno de los enclaves con más visitantes de la villa y en pleno Camino de Santiago. En el interior de la Casa de Álvaro se instalarán además dos pantallas de 75 y 100 pulgadas. En Liñares se colocarán varias pantallas de gran formato y nuevos equipos de sonorización, con el objetivo de mejorar la cobertura técnica de los numerosos evento que acoge el inmueble.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Comisión Europea plantea que los aeropuertos de Oporto y Santiago no puedan ofrecer ayudas a las aerolíneas
  2. Buscan a una mujer de 53 años desaparecida este pasado martes en Vigo
  3. Tercera jornada de huelga del metal: los trabajadores mantienen su calendario de protestas mientras la patronal busca evitar el colapso de Navalia
  4. El parque infantil «más grande» de Vigo ya tiene fecha de construcción: las obras durarán ocho meses
  5. Cómo construir un nido artificial para aves urbanas: la recomendación de la la Sociedad Española de Ornitología para convivir con los pájaros
  6. Más de cuatro mil usuarios de Povisa tramitan el cambio al Chuvi
  7. El ADN incrimina al presunto agresor sexual de un adolescente en los baños de Vialia
  8. La Xunta concederá 690 ayudas para mejorar fachadas, cubiertas y muros de viviendas particulares

Liñares recibirá restos arqueológicos del Castriño de Bendoiro

Liñares recibirá restos arqueológicos del Castriño de Bendoiro

Tirarse al agua para escapar de la «cárcel» de la diálisis: «Una enfermedad así te puede comer si te dejas ir»

Tirarse al agua para escapar de la «cárcel» de la diálisis: «Una enfermedad así te puede comer si te dejas ir»

El CD Lalín desvela a su nuevo mandatario

El CD Lalín desvela a su nuevo mandatario

La hostelería impulsa la contratación en Deza y Tabeirós-Montes y el comercio concentra la demanda de empleo

La hostelería impulsa la contratación en Deza y Tabeirós-Montes y el comercio concentra la demanda de empleo

El talento sobresale en las comarcas con catorce matrículas

El talento sobresale en las comarcas con catorce matrículas

Los partidos judiciales de Lalín y A Estrada recurren al Imelga para exámenes periciales en casos de violencia de género y muertes violentas

Los partidos judiciales de Lalín y A Estrada recurren al Imelga para exámenes periciales en casos de violencia de género y muertes violentas

La pieza que corona la memoria histórica de A Estrada

A Estrada acoge la presentación del ICE de Galicia 2025

Tracking Pixel Contents