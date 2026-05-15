Liñares recibirá restos arqueológicos del Castriño de Bendoiro

El Centro de Xestión da Cultura Arqueolóxica (CXCA) del Pazo de Liñares de Lalín recibirá nuevo material procedente de intervenciones realizadas en el municipio, entre ellas piezas localizadas durante en el Castriño de Bendoiro. Esta cuestión había sido gestionada con la Consellería de Cultura.

Otras cuestiones abordadas por el alcalde, José Crespo, con el diputado provincial Jesús Almuiña durante una visita a la localidad junto a la edil de Turismo, Begoña Blanco, fue el desarrollo del Plan de Creación de Novos Espazos Multimedia, actuación financiada por la Diputación con cerca de 80.000 euros, se dotará de recursos tecnológicos avanzados a instalaciones municipales, sobre todo en aquellas de atención a peregrinos que discurran por las dos rutas jacobeas. Destaca la instalación en el vestíbulo del consistorio una pantalla gigante de más de diez metros cuadrados, con unas dimensiones aproximadas de cinco metros de ancho por dos de alto. Este espacio, que funciona como punto de encuentro y atención a los peregrinos y eventos, servirá para la proyección de vídeos promocionales de los atractivos turísticos de Lalín y también como soporte audiovisual para los distintos eventos que se celebren en el edificio. Se trata de la primera pantalla de estas características instalada en una entidad pública en Galicia.

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El plan contempla también actuaciones en la Casa de Álvaro, futura Oficina de Atención ao Peregrino y Oficina de Turismo. El edificio contará con dos pantallas de alta resolución ubicadas en el exterior, una orientada hacia la calle Colón y otra hacia la calle Principal. Con más de dos metros de altura y cerca de un metro de ancho, servirán para la difusión de vídeos promocionales y cartelería informativa en uno de los enclaves con más visitantes de la villa y en pleno Camino de Santiago. En el interior de la Casa de Álvaro se instalarán además dos pantallas de 75 y 100 pulgadas. En Liñares se colocarán varias pantallas de gran formato y nuevos equipos de sonorización, con el objetivo de mejorar la cobertura técnica de los numerosos evento que acoge el inmueble.