Lalín activa el Bono Comercio con un convenio con la AED

El Concello de Lalín y la patronal dezana firmaron un convenio de colaboración para el desarrollo de una nueva campaña promocional del comercio local, acuerdo que permite la activación del Bono Comercio. Fue firmado en el consistorio por el alcalde, José Crespo, y por el presidente de la Asociación de Empresarios de Deza (AED), David Campos.

El acuerdo se concreta en la concesión de una e una subvención nominativa por un importe que asciende a un total de 35.400 euros al Centro Comercial Aberto–Asociación de Empresarios de Deza para el desarrollo en el municipio dezano de un programa de promoción de sectores estratégicos como el comercio y la hostelería. La iniciativa permitirá la implantación de programas de incentivo al consumo mediante bonos comercio, así como una ayuda al mantenimiento de los servicios de seguridad y vigilancia en el Polígono Industrial Lalín 2000 durante el presente año; entre otros. El acuerdo contempla la puesta en marcha de diferentes acciones de dinamización económica y comercial con el objetivo de fomentar el consumo de cercanías y reforzar el tejido empresarial local, contribuyendo así a la actividad económica del municipio, a la generación de riqueza y al avance de la calidad de vida del paisanaje.

Entre las actuaciones previstas dentro de este programa se incluyen diversas campañas comerciales y promocionales que se desarrollarán a lo largo del año 2026, entre ellas la campaña de rebajas de invierno, las rebajas de verano, la campaña del Día de la Madre, la Noite Branca, el concurso gastronómico Deztápate y los Bonos Comercio Lalín 2026. Además, el convenio incluye también los servicios de seguridad y vigilancia parque empresarial, considerados fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento y la competitividad de uno de los principales espacios empresariales del municipio.

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Tanto el ayuntamiento como la patronal dezana destacaron durante la firma la importancia de continuar impulsando medidas de apoyo directo al comercio, a la hostelería y al empresariado local, apostando por campañas que incentiven las compras en el término municipal lalinense y también contribuyan a fortalecer la economía de la cabecera comarcal dezana.