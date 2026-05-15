La hostelería impulsa la contratación en Deza y Tabeirós-Montes y el comercio concentra la demanda de empleo

Las comarcas dibujan un mercado laboral con fuerte peso de la hostelería en la contratación y del comercio y la limpieza entre las ocupaciones más solicitadas por las personas demandantes paradas. Los datos proceden del boletín anual de mercado de trabajo municipal del año pasado recogen contratos registrados, nivel formativo y ocupaciones más contratadas y solicitadas. La educación secundaria obligatoria es el nivel formativo con más contratos visibles, con 4.031, por delante de estudios primarios, con 3.805. A continuación aparecen bachillerato y equivalentes, con 1.415; FP de grado superior, con 1.275; universitarios, con 1.033; y FP de grado medio, con 966.

La ocupación que más destaca en la contratación agregada es, con claridad, la de camareros asalariados, con 3.093 contratos en los ocho concellos del área. Le siguen vendedores en tiendas y almacenes, con 607, y peones de las industrias manufactureras, con 571. También tienen peso ayudantes de cocina, con 405, y operadores de telemarketing, con 402.

En el lado de la demanda de empleo, las solicitudes se concentran en perfiles de comercio y servicios. Vendedores en tiendas y almacenes encabezan el listado conjunto, con 688 solicitudes, por delante de personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares, con 604. La tercera ocupación más solicitada es peones de obras públicas, con 277, seguida de empleados administrativos sin tareas de atención al público, con 261, y conserjes de edificios, con 211.

Lalín concentra sus contratos por nivel formativo en ESO, con 1.314, y en estudios primarios, con 1.280. Le siguen bachillerato y equivalentes, con 511; universitarios, con 345; FP de grado superior, con 342; FP de grado medio, con 300. Sobresalen camareros asalariados (749 contratos), vendedores en tiendas y almacenes (271) y encofradores y operarios de puesta en obra de hormigón (141). Entre las más solicitadas figuran vendedores en tiendas y almacenes (271 solicitudes), personal de limpieza (245) y conserjes de edificios (116).

En Silleda también predominan los contratos vinculados a Educación Secundaria Obligatoria (693) y estudios primarios (623). A continuación aparecen FP de grado superior (223), bachillerato y equivalentes (191), FP de grado medio (182) y universitarios (179). Las ocupaciones más contratadas son camareros asalariados (446), trabajadores de los cuidados personales a domicilio (140) y peones del transporte de mercancías y descargadores (125). En solicitudes, lideran personal de limpieza (76), vendedores en tiendas y almacenes (69) y empleados administrativos sin atención al público (38).

Vila de Cruces registra más contratos en ESO (234) y estudios primarios (185). Después se sitúan bachillerato y equivalentes (64), FP de grado superior (46), FP de grado medio (45), universitarios (44). La contratación se concentra en camareros asalariados (196 contratos), peones agrícolas (58) y vendedores en tiendas y almacenes (27). Las solicitudes principales son vendedores en tiendas y almacenes (38), personal de limpieza (33) y peones de las industrias manufactureras (18).

En Rodeiro, los contratos por nivel formativo se concentran en estudios primarios (168) y educación secundaria obligatoria (111). Les siguen bachillerato y equivalentes (49), FP de grado superior (42), FP de grado medio (18), universitarios (17). Los empleos on más peso son matarifes y trabajadores de las industrias cárnicas (73 contratos), trabajadores de los cuidados personales a domicilio (54) y camareros asalariados (53). Entre las más solicitadas aparecen personal de limpieza (12), peones de obras públicas (12) y vendedores en tiendas y almacenes (11).

Agolada presenta más acuerdos en estudios primarios (236) y educación secundaria obligatoria (211). Después figuran FP de grado superior (116), FP de grado medio (44), bachillerato y equivalentes (39) y 33 universitarios. Las tres ocupaciones más contratadas son peones de las industrias manufactureras (364 contratos), asistentes de dirección y administrativos (116) y camareros asalariados (44). En solicitudes, destacan vendedores en tiendas y almacenes (19), personal de limpieza (19) y peones de obras públicas (13).

Dozón muestra una estructura más reducida, con 35 contratos en estudios primarios, 32 en educación secundaria obligatoria, 9 en bachillerato y equivalentes, 5 en FP de grado medio, menos de cinco en FP de grado superior y universitarios. Las ocupaciones más relevantes son conductores asalariados de camiones (9 contratos), peones ganaderos (8) y cuidadores de animales y adiestradores (6). En solicitudes solo aparecen dos ocupaciones con dato visible: personal de limpieza (9) y vendedores en tiendas y almacenes (6).

A Estrada presenta una de las mayores bolsas de contratación. Por nivel formativo, encabezan educación secundaria obligatoria (1.229 contratos) y estudios primarios (1.113). Les siguen bachillerato y equivalentes (501), FP de grado superior (439), universitarios (362 y en FP de grado medio son 342. Entre los contratos destacan camareros asalariados (1.349 contratos), operadores de telemarketing (402) y vendedores en tiendas y almacenes (211). En solicitudes, dominan vendedores en tiendas y almacenes (253), personal de limpieza (186) y empleados administrativos sin atención al público (102).

Forcarei registra más contratos en educación secundaria obligatoria (207) y estudios primarios (165). A continuación se sitúan FP de grado superior (67), universitarios (53), bachillerato y equivalentes (51) y en FP de grado medio son 30. Las ocupaciones más contratadas son camareros asalariados (256 contratos), cocineros asalariados (84) y monitores de actividades recreativas y de entretenimiento (46). Las más solicitadas son peones de obras públicas (29), personal de limpieza (24) y peones forestales y de la caza (22).