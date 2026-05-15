Recoñecen o labor de dous estradenses pola cultura e a lingua galega

Dous estradenses, Carlos Henrique Fernández Coto e Valentín García, recibiron este xoves 14 de maio en Castro Caldelas un dos recoñecementos culturais máis simbólicos de Galicia nos Premios Foro do Bo Burgo, que distinguen o seu labor na defensa e promoción da cultura e da lingua galega.

Fernández Coto, presidente de Apatrigal, recolle o galardón no eido da Defensa da Cultura polo traballo desenvolvido por esta entidade na protección e divulgación do patrimonio galego ao longo da última década. “Este é xa o segundo recoñecemento que recibe Apatrigal polo labor de divulgación da cultura e do patrimonio galego. O recoñecemento do Foro do Bo Burgo ten para nós un significado moi especial, porque premia o traballo desenvolvido ao longo destes dez anos de vida da asociación, e supón tamén un forte impulso para seguir traballando na defensa, protección e divulgación do patrimonio cultural galego”, sinala. Ademais, engade que “cando a unha entidade humilde como Apatrigal lle recoñecen o traballo na divulgación, difusión e defensa do patrimonio de todos, a alegría é inmensa, porque significa que algo estaremos facendo ben”.

Pola súa banda, o lingüista Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, é distinguido no eido da Lingua. “Síntome moi ben porque o Foro do Bonoburgo é o documento máis antigo que se coñece en lingua galega. Para un lingüista é un premio moi significativo”, afirma. García tamén destaca o valor emocional do acto: “Non sei se o merezo pero faime moita ilusión recibilo no Castelo de Castro Caldelas en véspera das Letras Galegas. Alí me lembrarei a nosa comarca na que me transmitiron a riqueza da lingua”.

A entidade

Os Premios Foro do Bo Burgo de Castro Caldelas recoñecen o labor de persoas e entidades destacadas na cultura galega. Impulsados por unha entidade centrada na difusión histórica e lingüística, distinguen achegas en ámbitos como a literatura, a música, o xornalismo ou o patrimonio. A súa orixe simbólica remóntase ao Foro do Bo Burgo de 1228, un dos documentos máis antigos en galego. Estes galardóns conectan ese legado co presente, poñendo en valor o compromiso coa lingua e a identidade cultural de Galicia.