Exámenes en Silleda para 228 plazas de defensa contra fuegos
El recinto ferial de Silleda acoge este viernes las oposiciones para cubrir 228 plazas de empleo público en el servicio de prevención y defensa contra incendios forestales. A las 9.00 horas comienzan los exámenes de jefe o jefa de brigada forestal, con 733 aspirantes para 29 puestos. A partir de las 15.30 horas comienzan los exámenes de 199 plazas de bombero/a forestal, con 199 personas candidatas. El operativo de seguridad contará con 90 integrantes.
- La Comisión Europea plantea que los aeropuertos de Oporto y Santiago no puedan ofrecer ayudas a las aerolíneas
- Muere un conductor al caer al vacío desde el viaducto de la A-52 en Melón cuando su camión hizo la tijera
- No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
- La Audiencia mantiene la paternidad de un vigués aunque el ADN dice que no es su hijo
- El metal vuelve a salir a la calle en Vigo: estas son las zonas afectadas por la manifestación de este miércoles
- Denuncia al exnovio de su hija por la okupación de su casa y su bajo comercial para abrir un negocio en Moaña
- Segunda jornada de huelga del metal de Pontevedra para exigir convenio «digno»
- La mitad de las plazas en residencias de mayores de Vigo están ya en manos de capital extranjero