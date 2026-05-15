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Exámenes en Silleda para 228 plazas de defensa contra fuegos

El recinto ferial de Silleda acoge este viernes las oposiciones para cubrir 228 plazas de empleo público en el servicio de prevención y defensa contra incendios forestales. A las 9.00 horas comienzan los exámenes de jefe o jefa de brigada forestal, con 733 aspirantes para 29 puestos. A partir de las 15.30 horas comienzan los exámenes de 199 plazas de bombero/a forestal, con 199 personas candidatas. El operativo de seguridad contará con 90 integrantes.

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