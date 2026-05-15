A Estrada en la ruta culinaria de Sabor das Rías Baixas

A Estrada acogerá los días 16 y 17 la campaña de food trucks del programa Sabor das Rías Baixas, impulsado por la Diputación de Pontevedra. La iniciativa se instalará en la calle Calvo Sotelo, con degustaciones gratuitas inspiradas en la gastronomía local y fiestas de interés turístico de la provincia. Se busca promover la gastronomía y atraer visitantes desde la experiencia culinaria vinculada al territorio.