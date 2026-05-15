Economía
A Estrada acoge la presentación del ICE de Galicia 2025
Redacción
La Club Financeiro de Santiago escogió este año A Estrada como sede para la presentación del Informe de Conxuntura Económica (ICE) de Galicia 2025. El acto se celebrará el martes 19 de mayo, a las 12.30 , en el MOME. Será un evento abierto a la ciudadanía en general y especialmente al tejido empresarial del municipio.
La presentación contará con la participación del alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, que acompañará al presidente del Club Financeiro de Santiago, Roberto Pereira Costa, y a los economistas y profesores de la Universidade de Santiago de Compostela María Bastida Domínguez y Javier Turienzo Riveiro, miembros del equipo investigador que hizo el informe.
El ICE 2025 supone un salto cualitativo respecto a ediciones anteriores, al ofrecer por primera vez un diagnóstico estratégico del conjunto de Galicia y no solo de la provincia de A Coruña. El informe analiza la realidad económica gallega a través de cinco planos de decisión —empresa, mercado, territorio, instituciones y ecosistema— e identifica los principales vectores que condicionan la capacidad de crecimiento del tejido productivo gallego.
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