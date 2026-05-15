El vial Caroi-Cerdedo contará con 100.000 euros para expropiaciones

El Concello de Cerdedo Cotobade ha recibido el documento con las modificaciones urbanísticas necesarias para la ejecución del vial entre Caroi y Cerdedo, un proyecto considerado estratégico para la mejora de la conectividad y la seguridad vial en el municipio. La decisión se adoptó en el pleno ordinario del pasado jueves 28, tras la subsanación de los requerimientos de la Dirección Xeral de Urbanismo relativos al Plan Especial de Infraestructuras.

Esta aprobación supone un paso clave dentro de un procedimiento administrativo largo y complejo, ya que modifica las Normas Subsidiarias de Cerdedo Cotobade y habilita el inicio del expediente de expropiación de los terrenos necesarios para la construcción de la carretera. Se trata de una pista municipal de dos carriles, para la que ya existe un proyecto técnico redactado.

A partir de ahora se abre la fase de gestión de las expropiaciones, dotada con aproximadamente 100.000 euros destinados a indemnizar a los propietarios de los predios afectados por el trazado. Paralelamente, se avanza en la planificación del conjunto de la actuación, cuyo presupuesto global asciende a unos tres millones y medio de euros.

El objetivo de esta infraestructura es vertebrar mejor esta zona del municipio, mejorar la seguridad vial y facilitar una salida directa a la N-541, una demanda histórica de los vecinos de ambos territorios. La actuación busca, además, reforzar la movilidad interna y la cohesión territorial del ayuntamiento.

Desde el gobierno local se destaca que se trata de una “obra moi ambiciosa” y una “aspiración histórica”, fruto de alrededor de seis años de trabajo continuado entre la planificación urbanística, la redacción del proyecto técnico y la actual fase de expropiaciones y financiación. El documento irá a pleno municipal el 28 de mayo para la aprobación definitiva y suponen un hito relevante para su futura ejecución.

N-541

El BNG llevará al Senado una iniciativa para reclamar al Gobierno una reforma integral de la N-541 a su paso por Cerdedo-Cotobade, con el objetivo de mejorar de forma urgente la seguridad viaria en uno de los tramos considerados más peligrosos del Estado. La propuesta será debatida el próximo lunes y será defendida por la senadora Carme da Silva, que pide actuaciones “reais definitivas”. La formación reclama una auditoría de seguridad y medidas como la mejora del firme, la iluminación, una pasarela peatonal y nuevas infraestructuras para reducir la siniestralidad.