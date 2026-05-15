Día das Letras Galegas
Aula maxistral sobre Begoña Caamaño nos centros educativos e para a veciñanza de Deza
Radio Colmeiro emite desde o auditorio da Semana Verde un programa especial sobre a escritora, mentres a comunidade de Agolada e Dozón apostan polo teatro e os contacontos
O Día das Letras Galegas, 17 de maio, cae este ano en domingo, así que os centros educativos organizaron onte venres diversas actividades para descubrir ou difundir a obra literaria e xornalística de Begoña Caamaño, a autora que se honra neste 2026. Un dos eventos máis agardados foi Diario Cultural Colmeiro na onda de Begoña Caamaño, un programa de radio emitido polo alumnado do instituto de Trasdeza dende o auditorio da Semana Verde e aberto á asistencia da veciñanza do municipio. O espazo incluiu radioteatro, noticias, entrevistas, concursos, música en directo, efectos sonoros e ambientación propia do medio radiofónico, e seguro que serviu de inspiración para que máis dun locutor e locutora, e tamén algún dos asistentes, se prantexase adicarne nun futuro ao xornalismo. Sen saír de Silleda, pero xa en horario vespertino, a biblioteca Daniel Castelao acolleu o espectáctulo de maxia 'Begoña Caamaño vitamina B e C', a cargo de Martín Camiña.
Plantación de árbores
O teatro foi o protagonista nesta celebración anticipada das Letras Galegas noutro centro educativo do Deza, o CEIP de Agolada. O clube de lectura, que funciona desde fai varios meses, organizou unha función de teatro e tamén unha sesión de contacontos con escenarios á maneira da tradición chinesa. O evento estivo aberto tamén a todos os veciños do municipio. O luns, este colexio desprazarase ata a localidade do Sexo, afectada pola vaga de lumes do verán pasado, para plantar carballos que os nenos e nenas coidan durante o curso despois de teren enterrado as landras. Nesta clase práctica tamén van aprender a facer analíticas de auga cunha bióloga.
Pola súa banda en Dozón, e da man da Deputación, estaba programada a función 'As letras que voan con nome de muller', de Trémola Teatro.
