Agolada celebra su ruta ‘Fagámolas visibles’ el 24 de mayo
El Concello de Agolada celebra su caminata circular ‘Fagámolas visibles’ el 24 de este mes. La ruta tuvo que ser suspendida el pasado 8 de marzo debido al mal tiempo, pero las personas que estaban inscritas renuevan su plaza de forma automáticas. Las que quieran acudir, deben anotarse antes del día 20. La salida será a las 11.00 horas de la Praza do Concello y el recorrido abarca 8,4 kilómetros.
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