Silleda diseña una jornada intercultural con sus comunidades extranjeras

El gobierno local de Silleda celebró este martes un primer encuentro con personas de distintas nacionalidades que residen en el municipio para comenzar a diseñar una jornada intercultural, que llevará por nombre 'Silleda Integra' y con la que se intenta favorecer la convivencia, la participación y el conocimiento mutuo entre los vecinos y vecinas. En el encuentro participaron representantes de Venezuela, Marruecos y Colombia, tres de las comunidades extranjeras más numerosas del municipio, junto a la rumana, que no pudo acudir a esta primera reunión. Por parte del gobierno local estuvieron presentes la alcaldesa, Paula Fernández Pena, la edil de Cultura, Mónica González Conde, su homóloga de Benestar, Ángela Troitiño, y personal técnico municipal.

En la actualidad, residen en Silleda 890 personas de nacionalidad extranjera, lo que supone el 10% del padrón total. De esos 890 vecinos, 458 son hombres y 436 mujeres. Por países de procedencia, 153 nacieron en Rumanía; 129 en Venezuela; 100 en Portugal; 95 en Colombia; y 84 en Marruecos. También tienen una presencia destacada las personas oriundas de Senegal, Ucrania, Brasil, Argentina, Paraguay, Italia o Perú, entre otras.

Nueva reunión el martes

Con 'Silleda Integra', el ejecutivo local quiere poner en valor la diversidad cultural del municipio a través de la gastronomía, la música, las tradiciones, las costumbres, la indumentaria, las expresiones artísticas y las experiencias vitales de las personas que ahora forman parte de la vida diaria del municipio. El gobierno recalca que su intención es que "a iniciativa non naza pechada desde a administración, senón que se constrúa da man das propias comunidades escoitando as súas ideas, propostas e necesidades para que a actividade sexa participativa, representativa e realista".

La idea es que en las próximas semanas tenga lugar una jornada abierta a la ciudadanía, con espacios o stands representativos por países, amén de una demostración gastronómica, música, baile, actividades para toda la familia o momentos de encuentro y diálogo para que los y las participantes puedan compartir su experiencia de vida en Silleda. Para avanzar en el diseño de la programación, habrá un nuevo encuentro el martes 19, a las 20.15 horas, en el consistorio, abierto a todas las personas que deseen participar. Para ello, hay que llamar al 986 580 000 y contactar con Alcaldía.

Desde este cargo, Paula Fernández Pena insiste en que «queremos que esta futura actividade sexa unha oportunidade para tender pontes, romper prexuízos e seguir construindo un municipio máis aberto, acolledor e cohesionado». Añade que el municipio que gobierna "é hoxe un concello máis diverso, máis plural e máis rico grazas ás persoas que chegaron doutros países e que forman parte xa da nosa vida diaria". Hay que recordar que este municipio ya ha puesto en marcha otras iniciativas de integración dirigida a las personas foráneas, como cursos de castellano y gallego.