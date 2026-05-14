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Silleda diseña una jornada intercultural con sus comunidades extranjeras

La décima parte de la población del municipio procede de otros países, sobre todo de Rumanía, Venezuela y Portugal

Asistentes a la primera reunión para aportar ideas a la iniciativa.

Asistentes a la primera reunión para aportar ideas a la iniciativa. / Cedida

Salomé Soutelo

Salomé Soutelo

Silleda

El gobierno local de Silleda celebró este martes un primer encuentro con personas de distintas nacionalidades que residen en el municipio para comenzar a diseñar una jornada intercultural, que llevará por nombre 'Silleda Integra' y con la que se intenta favorecer la convivencia, la participación y el conocimiento mutuo entre los vecinos y vecinas. En el encuentro participaron representantes de Venezuela, Marruecos y Colombia, tres de las comunidades extranjeras más numerosas del municipio, junto a la rumana, que no pudo acudir a esta primera reunión. Por parte del gobierno local estuvieron presentes la alcaldesa, Paula Fernández Pena, la edil de Cultura, Mónica González Conde, su homóloga de Benestar, Ángela Troitiño, y personal técnico municipal.

En la actualidad, residen en Silleda 890 personas de nacionalidad extranjera, lo que supone el 10% del padrón total. De esos 890 vecinos, 458 son hombres y 436 mujeres. Por países de procedencia, 153 nacieron en Rumanía; 129 en Venezuela; 100 en Portugal; 95 en Colombia; y 84 en Marruecos. También tienen una presencia destacada las personas oriundas de Senegal, Ucrania, Brasil, Argentina, Paraguay, Italia o Perú, entre otras.

Nueva reunión el martes

Con 'Silleda Integra', el ejecutivo local quiere poner en valor la diversidad cultural del municipio a través de la gastronomía, la música, las tradiciones, las costumbres, la indumentaria, las expresiones artísticas y las experiencias vitales de las personas que ahora forman parte de la vida diaria del municipio. El gobierno recalca que su intención es que "a iniciativa non naza pechada desde a administración, senón que se constrúa da man das propias comunidades escoitando as súas ideas, propostas e necesidades para que a actividade sexa participativa, representativa e realista".

La idea es que en las próximas semanas tenga lugar una jornada abierta a la ciudadanía, con espacios o stands representativos por países, amén de una demostración gastronómica, música, baile, actividades para toda la familia o momentos de encuentro y diálogo para que los y las participantes puedan compartir su experiencia de vida en Silleda. Para avanzar en el diseño de la programación, habrá un nuevo encuentro el martes 19, a las 20.15 horas, en el consistorio, abierto a todas las personas que deseen participar. Para ello, hay que llamar al 986 580 000 y contactar con Alcaldía.

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Desde este cargo, Paula Fernández Pena insiste en que «queremos que esta futura actividade sexa unha oportunidade para tender pontes, romper prexuízos e seguir construindo un municipio máis aberto, acolledor e cohesionado». Añade que el municipio que gobierna "é hoxe un concello máis diverso, máis plural e máis rico grazas ás persoas que chegaron doutros países e que forman parte xa da nosa vida diaria". Hay que recordar que este municipio ya ha puesto en marcha otras iniciativas de integración dirigida a las personas foráneas, como cursos de castellano y gallego.

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