Saltos de hasta 22 metros y acrobacias inéditas en la Semana Verde de Galicia

La 48ª Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia sumará este año una de sus propuestas más espectaculares: los shows internacionales de freestyle motocross, que convertirán el recinto Feira Internacional de Galicia ABANCA en escenario de saltos, piruetas y maniobras extremas durante el fin de semana del certamen, que se celebrará del 4 al 7 de junio en Silleda.

El sábado 6 de junio, el público podrá disfrutar de dos exhibiciones protagonizadas por tres pilotos extranjeros del equipo Airtrick: los portugueses Ricardo Santos y Diogo Ribeiro, y el inglés Greg Rowbottom. Para sus actuaciones utilizarán una estructura hinchable y otra metálica, además de una gran rampa desde la que realizarán saltos de hasta 22 metros de largo y 12 metros de altura. La feria recupera así una modalidad que no se veía en su programación desde la edición de 2019.

Durante los pases, los pilotos ejecutarán algunas de las acrobacias más reconocibles del freestyle motocross, como el superman, en el que el piloto suelta el manillar en pleno salto y extiende los brazos en cruz, o el backflip, un mortal hacia atrás que exige precisión, potencia y control absoluto de la moto.

El cartel reunirá perfiles con experiencia internacional. Ricardo Santos, joven piloto portugués con una Honda, llega avalado por sus actuaciones en España y Portugal. Diogo Ribeiro, también portugués, acumula cerca de dos décadas de trayectoria en esta disciplina y ha llevado sus espectáculos por la Península Ibérica, Francia y China. Por su parte, Greg Rowbottom competirá sobre una Husqvarna y cuenta con una amplia carrera internacional, con actuaciones en países como China e Indonesia, además de haber ganado en una ocasión la Copa de España de Freestyle Motocross.

La programación de motor se completará el domingo 7 de junio con las exhibiciones del portugués Paulo Martinho, un clásico de la Semana Verde y pionero del freestyle en su país. Martinho ofrecerá dos pases en los que volverá a mostrar maniobras como invertidos, caballitos y quemadas de rueda, una combinación que año tras año atrae a numerosos visitantes al recinto.

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Con estas actuaciones, la Semana Verde refuerza el carácter diverso de su programa, que reunirá centenares de actividades durante cuatro días y añadirá al certamen una dosis de adrenalina, espectáculo y emoción sobre dos ruedas.