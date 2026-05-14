Gastronomía
Sabor das Rías Baixas abre su ciclo de tres jornadas en Silleda
La gastroneta de la campaña «Sabor das Rías Baixas», que organiza la Diputación, abrió ayer su estancia en tierras silledenses, con una sesión de degustación de productos de las distintas fiestas gastronómicas de la provincia en la Praza Siñor Afranio, en el casco urbano de Silleda. Hoy el vehículo estará estacionado en la localidad de A Bandeira, y mañana viernes volverá a la citada plaza.
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