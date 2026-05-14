El PSOE de Silleda abre su sede a acciones de la Escuela Jaime Vera

La Agrupación Socialista de Silleda abrirá este mes su sede para acoger varias acciones formativas online promovidas por la Escuela Jaime Vera, fundación vinculada al PSOE dedicada a la formación política, la comunicación y el análisis social.

Las sesiones estarán centradas en materias como la comunicación pública, el debate, el lenguaje verbal y no verbal, la escucha social en el ámbito digital, la creación de contenidos y el papel de las emociones en la comunicación política. Desde la agrupación destacan que la iniciativa nace con la voluntad de «converter a sede nun espazo aberto á formación, á participación e ao intercambio de ideas». La propuesta está dirigida tanto a la militancia socialista como a vecinos interesados en mejorar sus herramientas de comunicación o profundizar en estas materias. Además, se podrá participar en alguna de las sesiones, sin necesidad de asistir al ciclo completo.

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El calendario comenzará el lunes 18, a las 18:00 horas, con la sesión A intelixencia artificial na creación de contidos. Continuará el martes 19, a las 19:00, con Manexo da linguaxe verbal e non verbal, y el miércoles 20, a las 18:00, con Escoita social no ámbito dixital: como facela e para que serve. El jueves 21, a las 19:00, será el turno de Que expoñer, que responder e que non. Mensaxes estrela. El ciclo seguirá el martes 26, con Debater e ser viral, y finalizará el jueves 28, con As emocións no debate.