Procedimientos administrativos
El PSOE interpone un recurso contra las bases de bolsas de empleo
Piden al Concello que subsane errores y abra un nuevo período de solicitudes
Redacción
El PSOE de Forcarei presentó este miércoles un recurso de reposición contra las bases aprobadas por el Concello para la creación de bolsas de empleo de oficial fontanero, conductor de desbrozadora y encargado de obras y servicios. El escrito fue registrado por el concejal socialista Ricardo Sieiro.
En el recurso, los socialistas cuestionan distintos aspectos del procedimiento publicado el pasado 7 de mayo en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra y solicitan la corrección de las bases y la apertura de un nuevo plazo de solicitudes.
Entre las alegaciones, el PSOE sostiene que las bases no fueron negociadas previamente con la representación sindical, pese a que consideran que así lo establece la normativa autonómica de empleo público. También critican que las convocatorias se presenten como contratos de sustitución "cuando al menos en dos de los puestos no existe ninguna persona trabajadora que pueda ser sustituida".
El recurso cuestiona además que las plazas se abran a dos grupos de titulación distintos, la exigencia del CAP pese a no figurar en la relación de puestos de trabajo y el plazo de cinco días para presentar solicitudes, que califican de insuficiente.
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