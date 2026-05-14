PSOE y BNG critican la gestión económica de Jorge Cubela y le achacan falta de planificación

La oposición municipal de Cerdedo Cotobade criticó este miércoles la gestión económica del gobierno local de Jorge Cubela durante el pleno extraordinario celebrado para aprobar un Plan Económico Financiero (PEF) motivado por el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto. Tanto el PSdeG-PSOE como el BNG cuestionaron la política económica del ejecutivo popular y acusaron al alcalde de actuar sin planificación y de trasladar ahora las consecuencias a la ciudadanía.

Desde el grupo socialista, el concejal Manuel García aseguró que el gobierno municipal «lleva meses vendiendo en redes sociales un Concello de más de 9 millones de euros mientras la realidad es bastante distinta», recordando que quedaron sin ejecutar cerca de dos millones de euros del presupuesto anunciado.

El portavoz local del PSOEs sostuvo además que el problema «no es invertir los ahorros municipales», sino «gobernar continuamente tirando de remanentes porque no existe una planificación económica seria». Los socialistas señalaron también que el ejecutivo local ya tuvo que llevar al pleno la primera modificación del presupuesto de 2026 pocos meses después de su aprobación, algo que consideran «una demostración clara de la improvisación permanente con la que está gobernando Jorge Cubela».

La formación criticó igualmente el uso de los canales institucionales del Concello para presentar el PEF «como una medalla a la buena gestión». «Un PEF no es un premio. Es la consecuencia de incumplir las reglas fiscales», defendieron los socialistas, que acusaron además al alcalde de responsabilizar al Gobierno central de una normativa «aprobada en 2012 por el Partido Popular de Mariano Rajoy».

Por su parte, el portavoz municipal del BNG, Ernesto Filgueira, calificó el documento aprobado como «una imposición legal por una gestión económica deficiente» y afirmó que el Concello se encuentra «bajo la lupa de Hacienda» tras incumplir dos de las tres reglas fiscales recogidas en la conocida como Ley Montoro.

Según explicó el portavoz nacionalista, la administración local presenta un déficit de 354.006 euros en estabilidad presupuestaria y otro de 396.717 euros en la regla de gasto. Filgueira recordó además que las limitaciones fiscales que ahora critica el gobierno local «tienen nombres y apellidos: Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro», subrayando que fueron defendidas en su momento por el Partido Popular.

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Finalmente, el BNG reivindicó además su postura histórica a favor de eliminar las reglas fiscales para permitir a los concellos destinar los remanentes a servicios públicos y gasto social.