Padres de alumnos de Cercio y Vilatuxe recuerdan que «a educación inclusiva non é un privilexio, senón un dereito»

La Praza da Igrexa de Lalín acogió este jueves la concentración «Reposición coidadores xa!!», con la que los padres y madres de los colegios Vicente Arias de la Maza, de Vilatuxe, y Varela Buxán, de Cercio, exigen que la Consellería de Educación reponga a las personas cuidadoras que marca la ley para atender a los niños y niñas con necesidades especiales. Ahora mismo, hay 4 (2 en cada uno de estos centros) que precisan esa figura, pero que desde Carnavales comparten la cuidadora adscrita a Cercio tras la marcha de la de Vilatuxe. Es más, una de los niños de Vilatuxe debería tener un cuidador para ella sola.

La comunidad educativa teme que esta situación se prolongue el curso que viene, puesto que este viernes remata el plazo que se le dió a los centros educativos para que soliciten personas cuidadoras. Los progenitores afectados, tras el recorte de Carnavales, alertaron a Inspección Educativa, que apoya sus demandas y trasladó el caso a la consellería. Recursos Humanos solicitó un informe hasta en 9 ocasiones, pero aún sigue pendiente. Uno de los padres afectados indicaba ayer que «a educación inclusiva non é un dereito, senón un privilexio», y en el manifiesto agradecen el apoyo de los demás docentes de los dos colegios, que atienden a estos niños pero no pueden hacerlo de forma sistemática. Por eso, añaden que «esta loita non é só polas nosas familias, senón pola dignidade de toda a comunidade escolar».

Exigen, con esta concentración, la dotación de especialistas de Pedagoxía Terapéutica, Audición e Linguaxe y cuidadores/as. «Que a inclusión deixe de ser propaganda e se convirta en feitos», insisten. Al encuentro acudieron representantes de la CIG y varios vecinos, como muestra de apoyo.