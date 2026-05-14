Lalín acoge una protesta por la reposición de cuidadores en Vilatuxe y Cercio

La Praza da Igrexa de Lalín acoge este jueves (20.00 horas, en la Praza da Igrexa), una concentración para reclamar a la Consellería de Educación la reposición de cuidadores en los CEIP de Vilatuxe y Cercio, además de reivindicar una educación real, digna y con recursos suficientes.

La Confederación Intersindical Galega (CIG) denuncia que la falta de estos profesionales está provocando importantes dificultades en la atención diaria del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, cuestión que no solo afecta al bienestar de los menores sino al funcionamiento de los propios centros educativos. Considera, en este sentido, inadmisible que se reduzcan o eliminen recursos humanos esenciales en un sistema educativo que debe garantizar la igualdad de oportunidades y la atención individualizada a todo el alumnado.

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La protesta, bajo el lema Pola reposición xa do/a coidador/a do CEIP de Vilatuxe e de Cercio. Por unha educación inclusiva real, está abierta a toda la ciudadanía y especialmente a las familias, al profesorado, a las Anpas y a los colectivos sociales que reivindiquen un modelo educativo inclusivo y comprometido con los derechos de la infancia. Las familias, alega CIG Ensino, llevan tiempo reclamando soluciones a la administración autonómica, sin que hayan tenido una respuesta favorable hasta ahora. n