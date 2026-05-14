Lalín abrirá su biblioteca 12 horas desde el sábado hasta el 19 de junio

La biblioteca municipal Varela Jácome de Lalín ampliará su horario de apertura desde este sábado y hasta el 19 de junio. La medida adoptada por la concejalía de Cultura que dirige Begoña Blanco responde a las peticiones de los vecinos que acuden regularmente a este espacio municipal, sobre todo de los que preparan oposiciones o las pruebas de acceso a la universidad.

Desde este fin de semana la biblioteca abrirá de 9.00 a 21.00 horas, de lunes a domingo. El gobierno local pretende dar continuidad a esta iniciativa en los próximos años y recuerda que este es el tercer ejercicio que se aplica de forma consecutiva.