Servicios públicos
Lalín abrirá su biblioteca 12 horas desde el sábado hasta el 19 de junio
redacción
Lalín
La biblioteca municipal Varela Jácome de Lalín ampliará su horario de apertura desde este sábado y hasta el 19 de junio. La medida adoptada por la concejalía de Cultura que dirige Begoña Blanco responde a las peticiones de los vecinos que acuden regularmente a este espacio municipal, sobre todo de los que preparan oposiciones o las pruebas de acceso a la universidad.
Desde este fin de semana la biblioteca abrirá de 9.00 a 21.00 horas, de lunes a domingo. El gobierno local pretende dar continuidad a esta iniciativa en los próximos años y recuerda que este es el tercer ejercicio que se aplica de forma consecutiva.
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