La Guardia Civil desplegará sus medios el sábado en Lalín

Lalín acogerá este sábado, 16 de mayo, los actos centrales de la conmemoración provincial del 182 aniversario de la fundación de la Guardia Civil, una celebración organizada por la Comandancia de Pontevedra en colaboración con el Concello. La programación tendrá como escenario principal el entorno de la rúa da Habana, frente a la Casa Consistorial, y combinará una jornada de puertas abiertas con un acto institucional.

La actividad abierta al público se desarrollará entre las 9.00 y las 14.00 horas en la Praza de Galicia, donde vecinos y visitantes podrán acercarse al trabajo diario de distintas unidades del cuerpo. Uno de los principales atractivos será la presencia de un helicóptero de la Guardia Civil, que podrá verse durante la jornada. También habrá un stand informativo y exposiciones de especialidades como Tráfico, Seprona, Equipo Pegaso, centrado en el uso de drones, Sección Fiscal, Policía Judicial y la OMAP, Oficina Móvil de Atención al Peregrino.

El acto central comenzará a las 12.00 horas en la rúa da Habana y estará presidido por el subdelegado del Gobierno, Abel Losada; el alcalde de Lalín, José Crespo; y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, Manuel Touceda Souto, junto a otras autoridades civiles y militares de la provincia.

Durante la ceremonia se dará lectura a los decretos fundacionales de la Guardia Civil, creada en 1844, y se procederá a la imposición de condecoraciones y a la entrega de diplomas conmemorativos al personal que pasó a la reserva o se encuentra retirado. La celebración pretende reconocer la trayectoria histórica de la institución, renovar su compromiso de servicio público y acercar a la ciudadanía el trabajo que desarrollan sus integrantes en distintos ámbitos de seguridad y atención.

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En los días previos, el alcalde y el responsable de la Comandancia mantuvieron una reunión de coordinación en el Concello para ultimar los preparativos de una cita que convertirá a Lalín en el centro de la conmemoración provincial de la Benemérita. El Concello y la Guardia Civil invitan a la ciudadanía a participar en una jornada pensada para conocer de cerca sus medios, especialidades y labor diaria.