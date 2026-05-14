182 aniversario del instituto armado
La Guardia Civil desplegará sus medios el sábado en Lalín
La Benemérita expondrá un helicóptero y otras unidades en la jornada de puertas abiertas
Lalín acogerá este sábado, 16 de mayo, los actos centrales de la conmemoración provincial del 182 aniversario de la fundación de la Guardia Civil, una celebración organizada por la Comandancia de Pontevedra en colaboración con el Concello. La programación tendrá como escenario principal el entorno de la rúa da Habana, frente a la Casa Consistorial, y combinará una jornada de puertas abiertas con un acto institucional.
La actividad abierta al público se desarrollará entre las 9.00 y las 14.00 horas en la Praza de Galicia, donde vecinos y visitantes podrán acercarse al trabajo diario de distintas unidades del cuerpo. Uno de los principales atractivos será la presencia de un helicóptero de la Guardia Civil, que podrá verse durante la jornada. También habrá un stand informativo y exposiciones de especialidades como Tráfico, Seprona, Equipo Pegaso, centrado en el uso de drones, Sección Fiscal, Policía Judicial y la OMAP, Oficina Móvil de Atención al Peregrino.
El acto central comenzará a las 12.00 horas en la rúa da Habana y estará presidido por el subdelegado del Gobierno, Abel Losada; el alcalde de Lalín, José Crespo; y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, Manuel Touceda Souto, junto a otras autoridades civiles y militares de la provincia.
Durante la ceremonia se dará lectura a los decretos fundacionales de la Guardia Civil, creada en 1844, y se procederá a la imposición de condecoraciones y a la entrega de diplomas conmemorativos al personal que pasó a la reserva o se encuentra retirado. La celebración pretende reconocer la trayectoria histórica de la institución, renovar su compromiso de servicio público y acercar a la ciudadanía el trabajo que desarrollan sus integrantes en distintos ámbitos de seguridad y atención.
En los días previos, el alcalde y el responsable de la Comandancia mantuvieron una reunión de coordinación en el Concello para ultimar los preparativos de una cita que convertirá a Lalín en el centro de la conmemoración provincial de la Benemérita. El Concello y la Guardia Civil invitan a la ciudadanía a participar en una jornada pensada para conocer de cerca sus medios, especialidades y labor diaria.
- No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
- Dos jóvenes de Cangas denuncian por estafa al propietario del piso que habían alquilado en la villa
- El puzle para crear una nueva gran zona residencial protegida en Vigo encaja otra de sus piezas: la Xunta somete a evaluación ambiental un segundo PIA en Lavadores
- Los chiringuitos baten otro récord en Nigrán: más de 16.000 euros al mes en Panxón y Praia América
- El metal vuelve a salir a la calle en Vigo: estas son las zonas afectadas por la manifestación de este miércoles
- La Audiencia mantiene la paternidad de un vigués aunque el ADN dice que no es su hijo
- Denuncia al exnovio de su hija por la okupación de su casa y su bajo comercial para abrir un negocio en Moaña
- Muere el patrón de una embarcación de recreo en Chapela al caer al mar, mientras su lancha seguía navegando sin rumbo