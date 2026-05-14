La fuente de la plaza de la Farola comienza a tomar forma

La plaza de la Farola vive días de ajetreo con vistas a su inauguración el próximo sábado. Uno de los puntos sobre los que más se está trabajando es la fuente, cuya base se construyó en piedra desde cero. Sobre esta base se colocaron ya las losas de piedra en su día tenía la fuente de los jardines municipales. Queda situar las dos piezas del centro, la superior también recuperada de la fuente de los setos. Además, se están realizando trabajos de jardinería en todas las zonas verdes de la plaza, incluyendo el entorno de la fuente.