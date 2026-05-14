El espectáculo de danza ‘Mesura’ llega a Dozón

La Diputación de Pontevedra programa este viernes en Dozón la actuación Mesura, un espectáculo de danza de Raquel Ferradás dirigido a todos los públicos. La función tendrá lugar a las 16:00 horas en el CEIP Pío Cabanillas Gallas y forma parte del circuito provincial +Escénicas, que acerca propuestas de teatro y danza a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.