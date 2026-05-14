Do Gaiteiro, el legado más dulce

Hay negocios que, más que eso, son una forma de contar quiénes somos. La historia de Do Gaiteiro pertenece a esta categoría. Entre hornos, recetas y creatividad, José Ramón Vilela fundó en 2016 una línea de mermeladas y elaboraciones gourmet que complementaban su actividad principal al frente de la panadería lalinense O Gaiteiro. Ahora es su hija, Adriana, quien decide tomar el testigo y expandir la marca, asegurándose de que el legado familiar continúa incluso después de la jubilación de su padre.

«Cuando mi padre me dijo que se retiraba tuve claro que había que continuar», dice la nueva responsable, que añade: «Es también una oportunidad para darle un soplo de aire fresco a la marca y, aunque mantendremos la esencia y las recetas originales, ya trabajamos en nuevas referencias». Vilela sigue los pasos de su padre casi al pie de la letra. Ella también capitanea ahora dos negocios: Do Gaiteiro y la cafetería O San Paio, en A Estrada. Esta última, además de ser uno de los 50 puntos de venta actuales para estas elaboraciones gourmet, funciona también como el escaparate perfecto. «En nuestra carta de desayunos empleamos siempre nuestra granola y recomendamos las mermeladas a los clientes que piden tostadas. A raíz de eso son muchos los que se animan a llevarse algún tarro para casa», relata la empresaria.

La producción continúa siendo artesanal y a pequeña escala, ya que es la propia Adriana quien se encarga de elaborarla en un obrador cercano. Sus sabores más populares son la mermelada de fresa con licor café y guindilla, perfecta para acompañar quesos; la de mojito, ideal para postres fríos; y la de fresa con ruibarbo, quizás la variedad más amable para todos los paladares. En este sentido, la también hostelera destaca el espíritu inquieto de su padre y precursor: «Para mí es admirable. Siempre fue autodidacta, primero en la fotografía y después en esto. Le encanta el lado creativo de todo y esa pasión es contagiosa».

Por ello, la nueva responsable ya trabaja tanto en nuevas recetas como en ampliar la presencia de la marca fuera de las fronteras locales. Do Gaiteiro continuará reforzando su presencia en ferias y encuentros especializados, espacios donde el trato cercano sigue siendo fundamental para una firma que siempre ha crecido desde la artesanía y la proximidad. Algunas de las próximas citas serán la Feira de Emprendemento de A Estrada, los días 28 y 29 de mayo; la Semana Verde de Galicia, en Silleda, durante el primer fin de semana de junio; y la Feira de Corazón de Artesanía Alimenticia de Agolada, del 3 al 5 de julio.

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Mientras tanto, padre e hija continúan compartiendo mucho más que un proyecto empresarial. En cada receta permanece la curiosidad creativa de José Ramón Vilela y la mirada renovada de Adriana hacia el futuro. Porque Do Gaiteiro no solo habla de negocio o artesanía, sino también de la importancia de conservar aquello que vale la pena.