El CD Lalín desvela a su nuevo mandatario

El salón de plenos del Ayuntamiento de Lalín se vistió de gala este jueves para acoger la recepción oficial a la plantilla, cuerpo técnico y directiva del Club Deportivo Lalín, tras certificar su regreso a Tercera Federación después de catorce años de ausencia en categoría nacional. El alcalde, José Crespo, ejerció como anfitrión de un acto institucional que sirvió para reconocer el esfuerzo colectivo de un grupo humano que ha devuelto la ilusión futbolística a la capital dezana tras firmar una campaña impecable.

En la mesa presidencial del salón de plenos le acompañó Noelia Seijas, concejala de Deportes, que subrayó las felicitaciones desde el Concello por el ascenso porque "estou segura de que lle dedicásteis moitas horas, moito esforzo e moito sacrificio". La edila recalcó el trabajo llevado a cabo por los responsables del conjunto del Cortizo, que ofrecieron la copa de campeón de Preferente al pueblo de Lalín. Crespo hizo hincapié en la política de cantera del Lalín como factor determinante de la consecución del ascenso e "porque temos unha plantilla envexable" que abandera el orgullo local.

Foto de familia de la recepción al Lalín en el consistorio. / Bernabé / Javier Lalín

El encuentro tuvo una fuerte carga simbólica con presencia de miembros de la corporación municipal, y en la que el presidente saliente afirmó estar "aliviado porque me voy y contento porque el nuevo presidente está en esta sala". El dirigente entrega un club saneado económicamente justo cuando Guillermo Fernández Portas se confirma como nuevo presidente del CD Lalín para liderar el proyecto en la vuelta a la Tercera División.

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Por su parte, el técnico Dani Méndez intervino para decir que "si me tengo que quedar con una cosa, es con la comunión que conseguimos sobre todo ese viernes de celebración". Los futbolistas compartieron el protagonismo ofreciendo el trofeo a las autoridades y recibiendo la enhorabuena de los presente. Tras los discursos y los aplausos de los congregados en el salón de plenos, la delegación rojinegra posó en la tradicional fotografía de familia en el vestíbulo de la casa consistorial, sellando una jornada memorable para la historia del deporte de la localidad.