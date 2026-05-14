El BNG asegura que el CIS de Lalín lleva un año sin citas para psiquiatría

El BNG de Lalín denuncia que pacientes de psiquiatría llevan más de un año sin cita en el Centro Integral de Saúde (CIS) de la localidad y sin revisión de sus pautas de medicación. El concejal Manuel Carbón califica la situación de «inaceptable» y advierte de que muchos afectados ya presentaron reclamaciones ante el Sergas, que respondió que los recursos son limitados y que hacen lo posible con los medios disponibles.

Según los nacionalistas, la falta de atención especializada en salud mental está generando situaciones graves y angustiosas, ya que algunos pacientes solo cuentan con seguimiento de psicología y del médico de cabecera, insuficiente para modificar tratamientos psiquiátricos. La formación critica la falta de profesionales, la gestión del servicio y que las consultas, cuando se producen, sean de apenas 15 minutos.

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Carbón sostiene que esta situación obliga a quienes pueden permitírselo a acudir a la sanidad privada, mientras otros quedan desatendidos. El BNG acusa al PP en la Xunta y en el Concello de actuar con total insensibilidad e inacción y exige soluciones reales para garantizar una atención pública digna en salud. Incide en que son los propios facultativos los que reconocen que como la demanda es muy elevada, las citas se demoran y por tanto no son capaces de atender las consultas al estar sobrecargados.