Agricultura
Agrodeiro organiza en junio una charla sobre el cuidado de la huerta
Agrodeiro, una empresa que comercializa productos fitosanitarios y agroganaderos desde Camba, organiza el 20 de junio en su local una chalar sobre el cuidado de la huerta. La sesión comienza a las 11.30 horas, de la mano de Nuska, y la asistencia cuesta 6 euros. El precio incluye un regalo y un pincho. Hay 15 plazas disponibles. Para reservar una, hay que llamar al 690 370 177 o inscribirse en la tienda.
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