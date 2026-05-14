Agrodeiro organiza en junio una charla sobre el cuidado de la huerta

Agrodeiro, una empresa que comercializa productos fitosanitarios y agroganaderos desde Camba, organiza el 20 de junio en su local una chalar sobre el cuidado de la huerta. La sesión comienza a las 11.30 horas, de la mano de Nuska, y la asistencia cuesta 6 euros. El precio incluye un regalo y un pincho. Hay 15 plazas disponibles. Para reservar una, hay que llamar al 690 370 177 o inscribirse en la tienda.