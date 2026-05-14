Conciliación
Abre el plazo de inscripción para los campus deportivos de verano
Redacción
El Departamento de Deportes del Concello da Estrada abrirá el próximo lunes 18 de mayo el plazo de inscripción para una nueva edición del Campus Deportivo de Verano, un programa dirigido a niños y niñas de entre 5 y 15 años y orientado a facilitar la conciliación laboral y familiar durante los meses estivales.
La actividad está destinada exclusivamente a menores empadronados en el municipio y se desarrollará por quincenas durante julio y agosto. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 31 de mayo y las inscripciones fuera de plazo, tanto por adelantarse como por retrasarse, quedarán excluidas automáticamente.
El precio será de 40 euros por participante y quincena, aunque el Concello aplicará descuentos para familias monoparentales y numerosas, así como para aquellas con varios hermanos inscritos. En estos casos, las bonificaciones oscilarán entre el 10 y el 20 %.
Cada participante podrá solicitar hasta un máximo de cuatro turnos, indicando el orden de preferencia. Las actividades estarán adaptadas a las edades y al desarrollo físico y psicológico de los asistentes e incluirán disciplinas como fútbol, baloncesto, atletismo, tenis, bádminton, actividades acuáticas y juegos predeportivos para los más pequeños.
Además, el programa incorpora contenidos relacionados con hábitos saludables, igualdad, integración y respeto a las normas. También se realizará una excursión mensual al parque acuático de Cerceda.
Las solicitudes deberán tramitarse preferentemente a través de la sede electrónica municipal o, de manera excepcional, en el Registro General del Concello. Entre la documentación requerida figuran la ficha de inscripción, DNI del menor y del tutor legal, tarjeta sanitaria y, en su caso, acreditación de familia numerosa o monoparental.
- No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
- Dos jóvenes de Cangas denuncian por estafa al propietario del piso que habían alquilado en la villa
- El puzle para crear una nueva gran zona residencial protegida en Vigo encaja otra de sus piezas: la Xunta somete a evaluación ambiental un segundo PIA en Lavadores
- Los chiringuitos baten otro récord en Nigrán: más de 16.000 euros al mes en Panxón y Praia América
- El metal vuelve a salir a la calle en Vigo: estas son las zonas afectadas por la manifestación de este miércoles
- La Audiencia mantiene la paternidad de un vigués aunque el ADN dice que no es su hijo
- Denuncia al exnovio de su hija por la okupación de su casa y su bajo comercial para abrir un negocio en Moaña
- Muere el patrón de una embarcación de recreo en Chapela al caer al mar, mientras su lancha seguía navegando sin rumbo