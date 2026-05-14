Abre el plazo de inscripción para los campus deportivos de verano

El Departamento de Deportes del Concello da Estrada abrirá el próximo lunes 18 de mayo el plazo de inscripción para una nueva edición del Campus Deportivo de Verano, un programa dirigido a niños y niñas de entre 5 y 15 años y orientado a facilitar la conciliación laboral y familiar durante los meses estivales.

La actividad está destinada exclusivamente a menores empadronados en el municipio y se desarrollará por quincenas durante julio y agosto. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 31 de mayo y las inscripciones fuera de plazo, tanto por adelantarse como por retrasarse, quedarán excluidas automáticamente.

El precio será de 40 euros por participante y quincena, aunque el Concello aplicará descuentos para familias monoparentales y numerosas, así como para aquellas con varios hermanos inscritos. En estos casos, las bonificaciones oscilarán entre el 10 y el 20 %.

Cada participante podrá solicitar hasta un máximo de cuatro turnos, indicando el orden de preferencia. Las actividades estarán adaptadas a las edades y al desarrollo físico y psicológico de los asistentes e incluirán disciplinas como fútbol, baloncesto, atletismo, tenis, bádminton, actividades acuáticas y juegos predeportivos para los más pequeños.

Además, el programa incorpora contenidos relacionados con hábitos saludables, igualdad, integración y respeto a las normas. También se realizará una excursión mensual al parque acuático de Cerceda.

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Las solicitudes deberán tramitarse preferentemente a través de la sede electrónica municipal o, de manera excepcional, en el Registro General del Concello. Entre la documentación requerida figuran la ficha de inscripción, DNI del menor y del tutor legal, tarjeta sanitaria y, en su caso, acreditación de familia numerosa o monoparental.