40 años del referéndum de la OTAN: cómo votó Deza y Tabeirós

Cuarenta años han pasado desde que los ciudadanos fueron llamados a las urnas para refrendar o no la continuidad de España en la OTAN. La convocatoria fue impulsada por el gobierno socialista de Felipe González, que había hecho bandera del lema «OTAN, de entrada no». Habían transcurrido doce años del congreso de Suresnes y el político andaluz cambiaba su discurso. En España se impuso el sí, con el 56,85% de los apoyos, porcentaje que en Galicia creció hasta algo más del 59. La participación en la comunidad gallega apenas superó el 44 por ciento.

En las comarcas el electorado se posicionó de forma distinta, en una jornada, la del 12 de marzo de 1986, con una participación pírrica que, en el conjunto de los nueve ayuntamientos no llegó ni al 30 por ciento. Estaban llamados a los colegios electorales 71.213 personas y ejercieron su derecho 20.372.

La consulta dejó en las comarcas un resultado favorable al “sí”, aunque con una ventaja contenida y bajo la sombra de una abstención muy elevada. De los 71.213 electores censados, solo acudieron a las urnas 20.372, mientras que 50.821 personas se abstuvieron, lo que sitúa la abstención en torno al 71,36%.

Entre los votos emitidos, se contabilizaron 19.970 votos válidos y 402 nulos. El “sí” reunió 9.984 apoyos, apenas por encima de los 8.094 votos del “no”. La diferencia entre ambas opciones fue de 1.890 votos. También destacó el volumen de voto en blanco: 1.892 papeletas, equivalentes al 9,47% de los votos válidos.

El resultado general muestra, por tanto, una victoria ajustada del “sí” si se calcula sobre todos los votos válidos, incluyendo blancos. Sin embargo, entre quienes optaron expresamente por una de las dos alternativas, el apoyo a la permanencia fue más claro: el “sí” representó aproximadamente el 55,23% de los votos afirmativos o negativos.

En Lalín, el referéndum registró 4.183 votantes de un censo de 14.949 electores, lo que situó la participación en el 27,98%. El resultado fue favorable al “no”, con 1.877 votos, frente a los 1.754 apoyos al “sí”. La diferencia fue de 123 votos. En Silleda, acudieron a las urnas 2.855 personas de un censo de 8.266, con una participación del 34,54%, la más alta de los municipios analizados. El “sí” se impuso con claridad, al obtener 1.466 votos, mientras que el “no” sumó 1.014. En Vila de Cruces, votaron 1.796 electores de un total de 7.276 censados, lo que supone una participación del 24,68%. El municipio ofreció uno de los resultados más ajustados: el “no” ganó con 810 votos, frente a 781 votos favorables al “sí”, apenas 29 papeletas de diferencia. En Rodeiro, la participación fue del 17,53%, con 696 votantes sobre un censo de 3.970 personas. El resultado fue claramente contrario a la continuidad en la OTAN: el “no” obtuvo 377 votos, frente a solo 211 apoyos al “sí”. En Agolada, votaron 1.185 personas de un censo de 4.001, con una participación del 29,62%. El “sí” logró una victoria muy estrecha, con 500 votos, frente a los 479 votos del “no”. La ventaja fue de apenas 21 votos. En Dozón, la consulta tuvo la participación más baja: 265 votantes de 2.177 electores, es decir, un 12,17%. El resultado también fue muy apretado, con victoria del “no” por solo cinco votos: 116 papeletas negativas frente a 111 favorables.

Mientras, en A Estrada, la participación alcanzó el 34,08%, con 6.980 votantes sobre un censo de 20.483. Fue el municipio que más peso tuvo en el resultado global. El “sí” obtuvo 3.823 votos, y 2.577 el “no”, una diferencia de 1.246 votos que resultó decisiva para inclinar el balance conjunto. En Forcarei, acudieron a votar 1.715 personas de un censo de 6.299, con una participación del 27,23%. El “sí” venció con 949 votos, mientras que el “no” reunió 591 apoyos, dejando una ventaja favorable a la permanencia de 358 votos. Y en Cerdedo, votaron 697 electores de un censo de 3.792, lo que representa una participación del 18,38%. El “sí” fue la opción mayoritaria, con 389 votos, frente a los 253 del “no”.

El historiador lalinense Manuel Igrexas recuerda que en Lalín se había impulsado meses antes del referendum un Comité Anti-OTAN. Integrado por ciudadanos con un pensamiento político a la izquierda del PSOE, tenía entre sus miembros destacados al músico Luis Areán. Precisamente el flautista y gaiteiro y dinamizador cultural lalinense compondría la obra musical O xílgaro para esta campaña. «O que máis lembro é o concerto que fixeramos diante da estatua de Loriga, que estaba ateigado de xente».

Parte grupo de hombres y mujeres que pusieron en marcha este comité acabaría integrándose en una candidatura independiente que, curiosamente, repitió acrónimo y como CAL se presentó a las elecciones municipales en Lalín en 1987 la Coordenadora Alternativa de Lalín, con Manuel Igrexas como candidato. Este profesor, ahora jubilado, fue asimismo el primer presidente de la Asociación Cultural O Naranxo que, según Igrexas, inició su actividad cultural y social en torno a 1986.