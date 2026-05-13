Suspenden la feria del 2 de junio por los preparativos de la Semana Verde

La subasta de ganado del 2 de junio queda suspendida por los preparativos de la feria multisectorial Abanca Semana Verde de Galicia, que tendrá lugar del 4 al 7 de junio. El mercado de reses recuperar su actividad, pero en parte, el 9 de junio, ya que solo habrá subastas de terneros de recría, cebos y pasteros. La apertura de puertas para la recepción de ganado será el lunes 9, en el pabellón 5 desde las 15.00 horas para cebos y pasteros, y en el pabellón 4 para terneros de recría, desde las 22.00 horas. No habrá subasta de ganado mayor. En la sesión de este martes, 12 de junio, se vendieron 1.144 de las 1.210 reses asistentes, por un importe total de 1.493.523 euros.

Cotizaciones agropecuarias a 12 de mayo de 2026 / J.Pérez