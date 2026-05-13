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Silleda recibe la gastroneta de Sabor das Rías Baixas

redacción

Silleda

La gastroneta de Sabor das Rías Baixas, organizada por la Deputación, estará desde hoy y hasta el viernes 15 en Silleda. Hoy y el viernes ofrecerá catas de las fiestas gastronómicas de la provincia en la Praza Siñor Afranio, mientras que mañana jueves se desplazará a la Praza Juan Salgueiro. El horario es de 12.30 a 18.30 horas.

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