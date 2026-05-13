Silleda ofrece talleres gratis para mayores de 55 años

El Concello de Silleda acogerá desde el 25 de mayo actividades gratuitas de capacitación personal promovidas por Solidaridad Intergeneracional y dirigidas a personas mayores de 55 años.

Los talleres se celebrarán los lunes y jueves, hasta el 25 de junio, de 16:00 a 18:00 horas, en el Centro Social de Maiores. Las sesiones abordarán cuestiones como la risoterapia, la relajación, las emociones o la creatividad, con el objetivo de fomentar el envejecimiento activo, el bienestar personal y la participación social. Las inscripciones están abiertas hasta el día 20.