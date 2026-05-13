Capacitación
Silleda ofrece talleres gratis para mayores de 55 años
Redacción
Silleda
El Concello de Silleda acogerá desde el 25 de mayo actividades gratuitas de capacitación personal promovidas por Solidaridad Intergeneracional y dirigidas a personas mayores de 55 años.
Los talleres se celebrarán los lunes y jueves, hasta el 25 de junio, de 16:00 a 18:00 horas, en el Centro Social de Maiores. Las sesiones abordarán cuestiones como la risoterapia, la relajación, las emociones o la creatividad, con el objetivo de fomentar el envejecimiento activo, el bienestar personal y la participación social. Las inscripciones están abiertas hasta el día 20.
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