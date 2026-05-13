Sergio Quinteiro forma parte de la organización del congreso de Novas Xeracións

Novas Xeracións de Pontevedra viene de convocar su décimo Congreso Provincial para abrir una nueva etapa después de que la actual presidenta, Ana Cristina Pérez Cabaleiro, venga de alcanzar el límite de edad de los 30 años. La junta directiva celebró un encuentro en la sede provincial y, tras conocer la marcha de la dirigente, aprobó la apertura de este proceso orgánico y la celebración del cónclave, que tendrá lugar el próximo 12 de junio en Pontevedra.

También se procedió a la designación del Comité Organizador del Congreso, que será el encargado de velar por el procedimiento y que va a estar presidido por la pontevedresa Seila Varela Barreiro. También formarán parte del mismo el vigués Carlos Antonio Briceño Gil en calidad de vicepresidente, la concejala de Caldas Sara Martínez Salgado como secretaria, y el lalinense Sergio Quinteiro Varela y la edil tomiñesa Alba Martínez Guerreiro como vocales.