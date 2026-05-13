Secar, planchar y doblar treinta sabanas por minuto, así trabajan las lavanderías 2.0

Antonio Iglesias lleva años jubilado pero, después de toda una vida ligada al mundo de la lavandería, es difícil irse. El empresario estradense se inició en este negocio en la emigración en Venezuela y a su retorno volvió a apostar por él, primero en su parroquia de Cereixo y luego en A Estrada y en el polígono de Toedo. Ya por encima de los 70, lo suyo es ahora presumir del trabajo de sus hijos y, sobre todo, hacer de publicista. "Tienes que venir a verla. Es increíble", afirma mientras nos muestra un vídeo en el móvil, suficiente para captar nuestra atención.

Días después y la hora marcada estamos frente a las dos naves de la Lavandería Elegante en el polígono de Toedo. Son dos construcciones de 300 metros cuadrados donde trabajan nueve empleados fijos y 24 en temporada alta. A ellos hay que sumar los cuatro socios; Olga y Toni, hijos de Antonio, y Vanesa y Fernando, hijos de Manolo. Todos ellos con el mismo apellido, Iglesias. Las naves están pobladas de lavadoras de grandes dimensiones, carros con ropa y otras máquinas cuya función desconocemos pero pronto encontramos nuestro objetivo. No es complicado, ya que la máquina en cuestión llena buena parte de una de las naves. Mientras aguardamos a que Toni pueda hacer un alto en su labor diaria para atendernos cotilleamos como funciona el nuevo "juguete" de la Lavandería Elegante del que tanto presume Antonio. No tiene mucha ciencia. Por uno de los lados llegan grandes cubas de sábanas recién lavadas desde la nave anexa. Una vez allí, tres trabajadoras las van colgando con pericia y velocidad en dos puntos. Unos segundos después, las sábanas salen por el otro lado de la máquina secas, planchadas y dobladas. Listas para meterlas en bolsas estancas y ponerles la pegatina de destino. Rápido y efectivo, aunque lo que más nos llama a la atención es la cantidad de sábanas que puede preparar a ese ritmo.

Los cuatro socios posan ante la nueva máquina. / L.D.

""Saca entre 25 y 30 sábans por minuto, 40 metros de tela por segundo a un ritmo normal", nos explica Toni Iglesias haciéndose escuchar entre el ruído de la lavandería. "Lo que más nos aporta sin embargo es a nivel de dependencia. Antes teníamos dos personas dando sábanas y dos metiendo. Era todo manual. Ahora, una persona sola ya puede sacar producción. La máquina lo hace todo". Solo unas cuatro lavanderías de Galicia tienen trenes similares a este, las más grandes. "Nosotros lo hicimos por producción. Llegamos a un punto que ya estábamos con dos turnos de trabajo y no nos daba para cubrir. Todo se complicaba además si algún día te faltaba algún empleado. Esto te permite que, aunque tengas algún empleado o dos de baja, puedes sacar el trabajo igual. De la otra manera teníamos que cubrir esos huecos mi hermana y yo doblando turnos".

Tres trabajadoras meten sábanas en la máquina para su secado y planchado. / L.D.

Toni Iglesias explica que en torno al 90% de su trabajo se centra en estos momentos en negocios relacionados en con Camiño de Santiago. "Nuestras rutas más fuertes son en Arzúa, de donde vienen dos camionetas llenas todos los días, Pedrouzo y Melide. Luego tenemos en Caldas y Padrón, que está siendo extraordinario. Ese camino está ahora mismo muy por encima del francés en volumen de negocio. El cierre del aeropuerto y los problemas con Ryanair le hicieron mucho daño. Tenemos a muchos clientes de la zona a menos del 50%". Trabajando principalmente para este sector sus mejores meses de trabajo son de Semana Santa a noviembre, un plazo en el que siempre tienen dos turnos de trabajo de lunes a domingo. En invierno sin embargo solo trabajan tres días a la semana con ocho en plantilla. En total mueven 780 toneladas de ropa al año y 19 solo en las vacaciones de Semana Santa.

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Por el otro lado salen ya perfectamente dobladas. / L.D.

Ese volumen de trabajo fue el que los llevó a invertir 420.000 euros en adquirir esta máquina. "Lo que me costó el piso cuatro veces", bromea Toni Iglesias.