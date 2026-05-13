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Salida de vía sin heridos en Méixome

Salida de vía sin heridos en Méixome | EMERXENCIAS LALÍN

Salida de vía sin heridos en Méixome | EMERXENCIAS LALÍN

Un turismo se salió de la vía en una pista de la parroquia lalinense de Méixome, sin que registrasen daños personales. El coche fue evacuado en grúa y hasta el punto se acercaron efectivos de Emerxencias Lalín.

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