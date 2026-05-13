Mantenimiento
Reponen losetas rotas en Matemático Rodríguez
redacción
El Concello de Lalín está llevando a cabo trabajos de mantenimiento en el núcleo urbano y en el parque empresarial. Entre las intervenciones destaca la reposición de losetas del tramo de la calle Matemático Rodríguez, delante de la estatua de Loriga. Operarios municipales recolocaron y fijaron las piedras sueltas, actuación encaminada a mejorar la seguridad vial en esta zona. Los trabajos fueron supervisados por el concejal José Cuñarro.
Por otro lado, la brigada de Obras también está ejecutando labores de mantenimiento en el polígono Lalín 2000 que forman parte de trabajos habituales de conservación. El edil de Obras señala que estas actuaciones tendrán continuidad en las próximas semanas en otras calles y aceras del núcleo urbano en localizaciones detectadas con este tipo de desperfectos.
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