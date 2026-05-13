Intercambio escolar
O alumnado do Camballón presume do legado natural, histórico e literario de Gres
O centro educativo compartiu á beira do Ulla unha xornada de convivencia cos estudantes do IES Perdouro de Burela
Un río adoita ser a fronteira natural entre dous territorios. De feito, á hora de establecer os límites entre cada provincia, o Ulla serviu de referencia para marcar qué territorios pertencían á Coruña e cáles a Pontevedra, da mesma maneira que o Miño é o "marco de auga", por así decilo, entre Galicia e Portugal. Un río pode separar territorios, é certo, pero une á xente que vive aos seus dous lados. Pasou en marzo de 1809, cando un exército popular conformado pola veciñanza de Gres e de Ledesma tentou frear o avance francés cara a Vigo a través da ponte de nove arcos. E por esa ponte cruzaron, durante séculos, os produtores de aceite de Quiroga cara a Compostela.
Hoxe, esa unión segue viva non só na recreación que fan desa batalla os veciños e os que somos"fillos adoptivos' das dúas ribeiras do río, pero en agosto, senón no día a día das súas xentes. Ao pé do Ulla residiron Xosé Neira Vilas e Anisia Miranda, que con frecuencia cruzaban a ponte para visitar a familiares e amigos que xa eran de terras coruñesas. Esa unión foi a protagonista dunha xornada de convivencia que compartiron este luns o alumnado do IES Marco do Camballón, do casco urbano de Vila de Cruces, cos estudantes do instituto Perdouro, do concello lugués de Burela. Se a pasada semana a mocidade cruceña coñeceu en Burela o quefacer de redeiras e mariñeiros, e visitou ademais o Barco Museo da Vila, a programación en Gres permitiu disfrutar dun roteiro para coñecer a inspiración de Neira Vilas na terra na que naceu e morreu. Numerosos "Balbinos e Balbinas" explicáronlles aos seus convidados detalles da Casa do Romano (onde residiu o matrimonio de escritores), do Pazo do Marqués, do aserradoiro, da propia ponte ou da área recreativa das Insuas de Gres.
Varias parroquias de Cruces (Gres non, pero si Salgueiros, Merza ou Piloño) gardan a tradición do Entroido da Ulla, así que o estudantado de Burela só podía ser recibido dunha maneira: coas coplas de benvida dos Xenerais, que co paso do tempo transformaron o enfrontamento bélico entre o exército francés e os veciños do Ulla nunha loita dialéctica. Víctor García Piñeiro, arqueólogo, encargouse de explicar cómo fora a batalla de hai 200 anos, amosando armas da época. Seguro que máis dun estudante de Burela ha volver a Gres. Todos os que imos unha vez, repetimos.
Suscríbete para seguir leyendo
- No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
- Hallan con vida a la vecina de Beade desaparecida desde el domingo por la tarde
- Nuevo paso para que se pueda viajar en AVE desde Galicia a otras comunidades del Norte sin pasar por Madrid
- La reapertura del policlínico Cíes lleva ocho meses paralizada a la espera de una autorización de la Seguridad Social
- La ambiciosa transformación de la avenida de Madrid de Vigo alcanza uno de sus hitos: «Ahora empezará lo más visible»
- Muere el patrón de una embarcación de recreo en Chapela al caer al mar, mientras su lancha seguía navegando sin rumbo
- Una plantilla de 70 personas, entre ellos 30 socorristas, se ocupará este verano del parque acuático y complejo de Monterrei
- Dos jóvenes de Cangas denuncian por estafa al propietario del piso que habían alquilado en la villa