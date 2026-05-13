Suministro eléctrico
Naturgy refuerza la red eléctrica de A Estrada con 2,8 millones para garantizar un suministro de calidad
La nueva tecnología y los sistemas de telecontrol optimizarán la gestión de la red, reduciendo los tiempos de respuesta ante incidencias en el municipio
Redacción
La distribuidora eléctrica UFD, del grupo Naturgy, ha finalizado la modernización de la subestación eléctrica de A Estrada tras una inversión de más de 2,8 millones de euros destinada a reforzar la capacidad de la infraestructura y mejorar la calidad y la fiabilidad del suministro eléctrico en la zona.
La actuación permitió repotenciar los transformadores de la subestación, incrementando la potencia de los equipos hasta los 50 MVA. Con esta mejora, la compañía busca responder al crecimiento de la demanda energética y reforzar la seguridad del suministro tanto en el municipio como en su área de influencia.
Asimismo, los trabajos también incluyeron el blindaje de la red de media tensión mediante la renovación de equipos y la incorporación de tecnología más avanzada. Según explicó la empresa, estas mejoras aumentan la protección de la infraestructura, incrementan su fiabilidad y reducen el impacto de posibles incidencias.
La subestación incorpora además nuevos sistemas de telecontrol y supervisión que permitirán optimizar la gestión de la red y reducir los tiempos de respuesta ante averías o incidencias, garantizando así un servicio más eficiente y continuo.
Por su parte, el delegado de UFD en Pontevedra, José Luis Mosquera, destacó que esta actuación «supone un paso clave para reforzar la red eléctrica en la zona, aumentando su capacidad y fiabilidad, y garantizando un suministro de mayor calidad para vecinos y empresas».
La compañía enmarca esta inversión dentro de su plan de modernización de la red eléctrica gallega, en el que UFD prevé invertir 520 millones de euros hasta 2029 para reforzar y digitalizar sus infraestructuras eléctricas.
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