Lorenzo cifra en 2.557 los vecinos sin Internet de alta velocidad

La junta de gobierno de Lalín abordará una propuesta de la concejala de Novas Tecnoloxías, Raquel Lorenzo, para instar al Gobierno de España la impulsar la implantación efectiva de Internet de alta velocidad en todo el término municipal, con el objetivo de garantizar un acceso equitativo a este servicio esencial.

La iniciativa parte de la constatación de que una parte significativa de la población continúa teniendo dificultades de conexión, una situación que afecta al desarrollo económico, al tejido empresarial, explotaciones ganaderas, al teletrabajo, al ámbito educativo y a la calidad de vida de los vecinos. Así, se estima que alrededor de 2.557 personas carecen de un acceso acomodado a la red en condiciones óptimas.

La propuesta incide en la necesidad de cumplir con los objetivos establecidos por la Unión Europea en materia de conectividad, que contemplan el acceso universal a redes de, como mínimo, 100 Mbps en 2025, así como en el despliegue equilibrado de infraestructuras de banda ancha fija y redes móviles de nueva generación.

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Desde el gobierno local se considera prioritario avanzar en la eliminación de esta brecha digital, especialmente en el ámbito rural, garantizando una cobertura que permita el acceso a servicios básicos y a las nuevas oportunidades derivadas de la transformación digital. Apuesta por una conectividad universal como elemento clave para el desarrollo social y económico. n