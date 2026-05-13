Letras Galegas
Lalín estrea os actos coa presentación dun libro sobre Laxeiro
redacción
A programación municipal Lalín nas Letras 2026 arranca o venres coa presentación do libro Os camiños de Laxeiro. A obra, editada por la Real Academia Galega de Belas Artes, será presentada ás 20.00 horas no museo Ramón Aller e céntrase nun percorrido biográfico e espazos que marcaron a vida do autor: Deza, Vigo e Pontevedra.
O sábado ás 13.30 horas a Banda de Vilatuxe ofrecerá o concerto das Letras Galegas no Kilómetro 0, aínda que en caso de chuvia será nunha localización alternativ. Ese mesmo día, pero ás 18.30, a compañía de títeres Cachirulo representará na Praza da Igrexa a obra Xela e o dragón. E no mesmo espazo público, anque ás 21.30 horas, será o concerto de Tiam GZ.
Xa o domingo terá lugar o Serán das Letras, unha das propostas máis destacadas desta programación, tamén localizada na Praza da Igrexa. Con postos de librarías xa na véspera, os actos arrancarán las 11.00 cun obradoiro de baile galego a cargo de Xisco Feijoo, artista que ofrecerá un concerto ás 13.00. Logo do xantar, ás 17.00, haberá actuacións de grupos locais de música tradicional. A festa rematará a partir das 20.00 horas con máis música.
- No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
- Hallan con vida a la vecina de Beade desaparecida desde el domingo por la tarde
- Nuevo paso para que se pueda viajar en AVE desde Galicia a otras comunidades del Norte sin pasar por Madrid
- La reapertura del policlínico Cíes lleva ocho meses paralizada a la espera de una autorización de la Seguridad Social
- La ambiciosa transformación de la avenida de Madrid de Vigo alcanza uno de sus hitos: «Ahora empezará lo más visible»
- Muere el patrón de una embarcación de recreo en Chapela al caer al mar, mientras su lancha seguía navegando sin rumbo
- Una plantilla de 70 personas, entre ellos 30 socorristas, se ocupará este verano del parque acuático y complejo de Monterrei
- Dos jóvenes de Cangas denuncian por estafa al propietario del piso que habían alquilado en la villa