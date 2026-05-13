El III Rallysprint de Silleda obliga a cortes de tráfico y prohibición de estacionamiento en varias calles del casco urbano

El Concello de Silleda colocará en las próximas horas carteles informativos sobre las restricciones de circulación y estacionamiento previstas con motivo del III Rallysprint Concello de Silleda, que se celebrará este sábado 16 de mayo. Las medidas fueron abordadas este martes en la reunión de seguridad de la prueba.

Las restricciones afectarán a varias calles del casco urbano. En Camiño do Castro, donde se situarán el reagrupamiento y el parque cerrado, la circulación quedará cortada desde el jueves a las 18.00 horas. En esta vía estará prohibido estacionar desde las 15.00 horas de ese mismo día.

En las calles Recinto Feiral y Arturo Pérez Lázara, así como en el aparcamiento de la Semana Verde, no se podrá estacionar ni circular desde el viernes a las 16.00 horas. El tráfico quedará cerrado también desde la tarde del viernes, aunque las personas residentes podrán acceder a sus garajes entrando por la dirección prohibida.

También el viernes por la mañana se cortará el acceso a la calle Cartaxena desde Alonso Ríos, debido al montaje necesario para las verificaciones técnicas. Para facilitar esta operación se modificará el sentido de circulación de la calle Castrelo. En la calle Condes do Deza, el sábado quedará restringido el estacionamiento en el margen derecho y solo podrán acceder las personas residentes. La entrada al aparcamiento público deberá realizarse a través de la calle Morón.

La organización ya ha remitido comunicaciones a las viviendas situadas en las zonas por las que discurrirá el Rallysprint. La prueba contará con dos tramos, en las zonas de A Bandeira y de Escuadro, y en esos avisos se informa de los horarios de paso y de los cortes previstos en los viales afectados.

En la reunión de seguridad participaron miembros de Escudería Silleda, entidad organizadora de la prueba por tercer año consecutivo, el jefe de la Policía Local, representantes de la Guardia Civil de Tráfico, la alcaldesa, Paula Fernández, el jefe de seguridad de la prueba y la concejala de Deportes. Según la información municipal, esta edición contará con récord de pilotos.

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Desde Escudería Silleda y el Concello se agradece la colaboración de los cuerpos de seguridad, de los Bomberos de Deza y Tabeirós y de las agrupaciones de voluntarios. También se pide comprensión a la vecindad para respetar los cortes de tráfico durante el desarrollo de la prueba.